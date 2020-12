Lehce nabyl, lehce pozbyl. Putinův zeť získal pohádkové bohatství za pouhých 100 dolarů

MOSKVA Byl to obchod, který byl i na poměry současné ruské elity mimořádný. Jenom proto, že se stal manželem mladší dcery ruského prezidenta Vladimira Putina, Jekatěriny, dosáhl Kirill Šamalov na pohádkový majetek. Krátce poté, co si ji vzal za ženu, získal balíček akcií plynařského koncernu Sibur v hodnotě 380 milionů dolarů (asi 8,2 miliardy korun). To vše za symbolickou cenu sto dolarů.

Informaci zveřejnil ruský server „Važnyje istoriji“ („Důležité příběhy“), a to s odkazem na deset tisíc e-mailů, odeslaných a přijatých Šamalovem od roku 2002. Reportéři serveru uvedli, že jim e-maily poskytl anonymní zdroj. Zároveň prý také strávili rok s tím, aby jejich obsah ověřili.

Putinova dcera Jekatěrina Tichonovová během vystoupení. Získaná korespondence je sondou do fungování mocenské elity v okolí ruského prezidenta, o níž jinak nepronikají na veřejnost téměř žádné informace. Pevnou součástí úzkého kruhu vyvolených je i 38letý Kirill Šamalov. Je synem dlouholetého Putinova přítele, podnikatele a milionáře Nikolaje Šamalova. V roce 1996, čili v dobách, kdy ještě nebyl prezidentem, spolu založili Putin a Šamalov starší stavební družstvo „Ozero“ („Jezero“). Jeho cílem bylo postavit v okolí Petrohradu luxusní víkendové chaty. Jejich majitelé se později bez výjimek stali velmi bohatými poté, co Putin v roce 2000 usedl do čela ruského státu. Rozvedl se s Putinovou dcerou a náhle ruský miliardář Šamalov přišel o většinu majetku Manželství Šamalova mladšího a Putinovy dcery vydrželo čtyři roky. A podle všeho bylo finančně hodně náročné. Po sňatku měli oba údajně „nakupovat jako diví“. Hlavně nemovitosti, a to nejenom v Rusku, ale i ve Francii, například v tamním přímořském letovisku Biarritz u Biskajského zálivu. Kromě toho si také měli pořizovat takové věci, jako koberec za 50 tisíc eur (1,3 milionu korun). „Je to jednoduché, Putinova dcera se vdala a novomanželé dostali dárek ve výši 380 milionů dolarů,“ komentoval nenadálé zbohatnutí Kirilla Šamalova sarkasticky ruský opoziční vůdce a kritik Kremlu, Alexej Navalnyj. I díky tomu se před lety dostal Kirill Šamalov na seznam nejbohatších Rusů. Jeho majetek byl odhadovaný na dvě miliardy dolarů, za což mohl především 21procentní podíl v koncernu Sibur. Server se ovšem také snažil získat vyjádření protistrany. Cituje mluvčího společnosti Sibur, který tvrdil, že nákup akcií ze strany členů managementu, k němuž patřil i Šamalov mladší, nebylo nic neobvyklého. Prý uplatnil pouze opci na cenné papíry, podobně jak to udělali i další členové vedení firmy. Podle reportérů ovšem nikdo z nich neměl šanci získat tak velký balík akcií a už vůbec ne za takovou cenu. Avšak poté, co se prominentní manželství v roce 2017 rozpadlo, přestalo se dařit i obchodním aktivitám někdejšího Putinova zetě. Podle časopisu Forbes, který každoročně vydává přehled nejbohatších lidí na světě, se jeho odhadovaný majetek smrskl na 800 milionů dolarů. Podobný osud potkal i jeho podíl na firmě Sibur: Z 21 procent klesl na pouhá čtyři procenta. Podle nepotvrzených zpráv to prý byl trest za rozvod.