Konec turistiky za orgány. Británie chce pacientům zakázat cestování do Číny

LONDÝN/PRAHA Britská vláda by měla svým občanům zakázat vycestování do Číny, pokud pojedou za transplantací orgánů. Alespoň takový je názor řady zákonodárců z dolní komory britského parlamentu. Násilné odebírání orgánů od čínských politických vězňů totiž stále z Číny nezmizelo.

„Je to špatně, že lidé cestují odsud do Číny, aby tam prakticky získali orgány na zakázku,“ uvedl minulý týden poslanec za Demokratickou unionistickou stranu Jim Shannon. Společně s několika desítkami poslanců pak vyzval vládu, aby zákonem zakázala cestování za orgány podobně jako tomu je v Itálii, Španělsku nebo Izraeli.



„Nejde o dobrovolné dárce orgánů, ale o masové vraždy za účelem odebírání orgánů,“ pronesla na půdě parlamentu poslankyně Konzervativní strany Fiona Bruceová.

„Ve výsledku to totiž znamená, že někdo z Londýna, nebo Newtownardu může získat orgány přímo na míru, na zakázku, a během měsíce podstoupí operaci. Je těžké si připustit, že se to děje a co to znamená,“ vysvětloval poslanec Shannon ve sněmovně.

Podle něj musí Velká Británie zaujmout jasnou pozici a kontrolovat tento důvod cestování, stejně jako tak učinily i další země. Problém s násilným odebíráním orgánů od čínských politických vězňů je dlouhodobý problém, kterým se zabývá i mezinárodní soud zvaný China tribunal.

Podle vyšetřování nezávislého soudního tribunálu, kterému předsedá bývalý žalobce mezinárodního soudu pro zločiny v bývalé Jugoslávii Geoffrey Nice, existuje dostatek důkazů o čínských lékařských praktikách, při kterých jsou lidem určitých menšin pravidelně odebírány orgány.

„Odebírání orgánů od politických vězňů probíhá v Číně již po nějakou dobu a má značný počet obětí. Neexistují žádné pochybnosti ohledně důkazů, které soud obdržel o tom, že nucené odebírání orgánů se odehrávalo ve značné míře a bylo podporované státními, nebo státem schválenými organizacemi,“ stojí v předběžném rozsudku z loňského prosince.

Oběťmi jsou křesťané i muslimové

Mezi politickými vězni, kteří byli kvůli orgánům zabiti jsou údajně především členové náboženských menšin jako Tibeťané, Ujguři, členové organizace Falun Gong i někteří čínští křesťané. Čína přitom již v roce 2014 oznámila, že přestane odebírat orgány od zabitých vězňů.

Zasedání tribunálu bude probíhat 6.-7. dubna a verdikt by měl padnout o necelý týden později. Čínská lidová republika byla požádána, aby se na vedení soudu podílela, ale svou účast odmítla.



„Je nutné chránit naše občany. Nemohou se nevědomky podílet na hrozném utrpení náboženských skupin v Číně,“ vysvětlil v britském parlamentu poslanec Shannon.

Podle deníku The Guardian však není jasné kolik britských občanů skutečně odcestovalo do Číny kvůli transplantaci, čekací doba na orgány je však v Číně mnohem kratší. Podle některých svědectví lze však zařídit například transplantaci jater v průběhu velice krátké periody v některé ze soukromých nemocnic za 100 tisíc dolarů (2,3 miliony korun). Čína však taková obvinění popírá.

„Čínská vláda se vždy řídí principy Světové zdravotnické organizace transplantace lidských orgánů a svou politiku transplantace orgánů posílila v minulých letech. Čínská státní komise 21. března 2007 schválila regulaci ohledně transplatace lidských orgánů a stanovila tak, že dárcovství musí probíhat dobrovolně a bez úplaty. Doufáme, že se britští občané nenechají zmýlit pomluvami,“ uvedlo v prohlášení čínské velvyslanectví v Londýně.