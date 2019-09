Konec ‚válečného štváče‘ Boltona. Přestal si rozumět s Trumpem a kolegové ho obvinili z vynášení informací

WASHINGTON/PRAHA Posledních sedmnáct měsíců nebylo v Bílé domě příliš klidu. Prezident Trump a jeho poradce pro národní bezpečnost John Bolton se totiž nebyli schopni shodnout na celé plejádě témat – od Severní Koreje, přes Rusko, Venezuelu až po Írán. Prezident tak nakonec přistoupil k radikálnímu řezu a Bolton ve funkci v úterý skončil.

Podle amerických médií předcházela odchodu Johna Boltona z velice vlivné pozice poradce pro národní bezpečnost jadrná diskuse v Oválné pracovně mezi ním a prezidentem Trumpem. Podle zdrojů deníku The Washington Post totiž několik zaměstnanců Bílého domu obvinilo Boltona z vynášení informací médiím, ze snahy zatáhnout je do sporů s ministrem zahraničí Mikem Pompeem a především z prezentování svých názorů namísto prezidentových. A tak si svého poradce prezident v pondělí večer pozval na kobereček.



Z pohledu prezidenta Trumpa přestal být Bolton loajálním členem týmu. Odmítal chodit do televizních vysílání, aby obhajoval prezidentovu politiku vůči Rusku a Afghánistánu. Namísto toho údajně telefonoval zákonodárcům v Kongresu a snažil se prosadit vlastní politiku. Když v pondělí prezident sdělil Boltonovi, jak jeho působení v úřadu vnímá, nabídl Bolton svou rezignaci. Podle poradce pak prezident trval na tom, aby si to rozmyslel a druhý den si o budoucnosti v úřadu promluví. To bylo naposledy, kdy spolu prezident a poradce hovořili.

„Měl poté jednu schůzku a přemýšlel nad tím po několik hodin. Ale vzhledem k tomu, že jej prezident vysloveně nežádal, aby zůstal, rozhodl se, že toho má dost,“ uvedl pro The Washington Post zdroj blízký Johnu Boltonovi. Poradce nakonec sepsal dopis o dvou větách a nechal jej Trumpovi doručit.

Dva pohledy na odchod

V dopise nebylo nic o tom, že chce strávit čas s rodinou, jak bývá u rezignací obvyklé, ani přání všeho dobrého prezidentovi. Trump jako již tradičně oznámil odchod dalšího člena administrativy na Twitteru a nabídl poněkud odlišný pohled na poradcovu rezignaci. „Informoval jsem minulou noc Johna Boltona, že jeho služby v Bílém domě již nejsou potřebné,“ napsal Trump „Silně jsem nesouhlasil s jeho návrhy.“

Podle odborníků ale již v době, kdy Bolton do funkce nastupoval, bylo jasné, že si nebudou s Trumpem rozumět. Bolton byl nazývaný válečným štváčem již od doby, kdy pracoval pro administrativu George Bushe mladšího. Podporoval americkou invazi do Iráku, doporučoval preventivní útok na Severní Koreu a veřejně hovořil o nutnosti změny režimu v Íránu.

Raketa syrské protivzdušné obrany nad Damaškem.

Zpočátku na něj ještě Trump dal – první týden ve funkci USA provedly raketový útok na Sýrii a měsíc na to se stáhly z íránské jaderné dohody. Poté však Bolton v Bílém domě prohrál mnoho bitev. Od sblížení Trumpa s Kim Čong-unem a Vladimirem Putinem až po snahu setkat se s íránským prezidentem.

Trumpův poradce pro národní bezpečnost byl podle informací médií blízkým spojencem viceprezidenta Mikea Pence. Oba dva měli odpor k nové mírové smlouvě mezi USA, Afghánistánem a Tálibánem, kterou vyjednávalo ministerstvo zahraničí pod vedením Mikea Pompea. A podle amerických médií se právě otázka míru v Afghánistánu stala rozhodujícím momentem.

Americký prezident Donald Trump si podává ruku s nově jmenovaným poradcem pro národní bezpečnost generálem Herbertem McMasterem.

Třetí poradce pro národní bezpečnost tak skončil ze stejných důvodů, jako jeho předchůdce H.R. McMaster.

Generál byl podle Trumpa příliš „zkostnatělý“. Po doporučení negratulovat ruskému prezidentovi Putinovi ke znovuzvolení se z úřadu musel poroučet. Vůbec první Trumpův poradce Mike Flynn musel úřad opustit kvůli tomu, že lhal viceprezidentu Mikeu Pencovi o svém jednání s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku.