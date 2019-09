Trump jako gremlin. Proces odvolání prezidenta musí začít hned, hlásá herec Jim Carrey

WASHINGTON D.C. Jim Carrey není jen talentovaný herec a komik. Poslední dobou se často vyjadřuje i ve veřejné sféře a na politickou scénu nezapomíná. Na Twitteru navíc již dlouho publikuje jednu satirickou karikaturu za druhou. Nyní vyzval předsedkyni americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou, aby zahájila potřebné úkony k takzvanému impeachmentu prezidenta Donalda Trumpa a výzvu doprovodil i ilustrací.

V jedné z nich připodobnil Trumpa k monstru, které sedí na křídle letadla a poškozuje motory, zatímco Pelosiová křičí a zakrývá si uši. Jde o odkaz na jeden z dílů seriálu The Twilight Zone z roku 1963. „Hej, Nancy Pelosiová, něco je na křídle, nějaká věc. Sama můžeš jen neužitečně zatínat zuby a držet palce, zatímco tenhle gremlin trhá motory na kusy, ale my ostatní chceme žít,“ napsal Carrey na Twitteru. „Odvolejte to zvíře,“ žádá herec.

Hey, Nancy Pelosi: There’s something on the wing! Some THING! You may wanna grit your teeth and cross your fingers while this gremlin rips the engines apart - but the rest of us want to live.



START THE HEARINGS!

IMPEACH THIS ANIMAL!! pic.twitter.com/4S4ZCBdttp — Jim Carrey (@JimCarrey) 13. září 2019

Výzva přichází ve chvíli, kdy soudní výbor Sněmovny reprezentantů schválil rezoluci, v níž se píše o tom, zda doporučit Sněmovně zahájit proces impeachmentu, tedy jediného možného způsobu, jak odvolat prezidenta Spojených států amerických. Pelosiová dlouhodobě tvrdí, že k impeachmentu je třeba přistoupit ve správný čas a nikoliv nepřipraveně, píše Huffington Post.



Who will be the new National Security Advisor? Will it be The Hamburglar, or is he better suited to take on climate change? When it comes to horrible options, Trump’s bench runs deep. BTW you’re paying for the burgers. pic.twitter.com/HhyLbrlZgq — Jim Carrey (@JimCarrey) 11. září 2019

Jim Carrey využívá karikatury jako kritiku opakovaně. Například ve středu přidal obrázek, na němž byl Trump vyobrazen jako známý maskot řetězce fastfoodových restaurací McDonalds, který si dělal legraci z odvolání poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona. „Kdo bude novým poradcem pro národní bezpečnost? Hamburgrář? Nebo se k němu víc hodí portfolio klimatické změny?“ napsal s nadsázkou ke karikatuře.

Carrey se ale věnoval i kauze kolem Jeffreyho Epsteina či problematice ochrany státních hranic s Mexikem.