Koněv si podle slovenského listu sochu osvoboditele nezaslouží. ‚Rusko si testuje, kam až může zajít‘

Bratislava Sovětský maršál Ivan Koněv byl představitelem nové totalitní moci a i při uznaní jeho zásluh platí, že sochu osvoboditele si nezaslouží, svobodu totiž nepřinesl. V souvislosti se spory kolem Koněvova pomníku na území šestého pražského obvodu to dnes na svém webu napsal slovenský list Denník N.

„Když už někdo má mít sochu z vděku za osvobození Československa, je to spíše řadový voják Rudé armády. Ten riskoval mnohem více a na rozdíl od prominentů režimu z toho neměl velký osobní prospěch,“ uvedl list.

Porážka nacismu za války byla podle deníku pro malé středoevropské národy nesporně velmi pozitivní a některé z nich patrně zachránila před likvidací. „Nazvat to osvobozením je ovšem rovněž problém, sovětské vítězství těmto národům žádnou svobodu nepřineslo, nikdy to ani nebylo cílem sovětského režimu. Totalita sovětského typu byla pro většinu snesitelnější než totalita nacistická, většině z nás alespoň nehrozila smrt,“ napsal. Dodal, že to sice není málo, ale mnohem více se ve prospěch sovětské totality říct nedá.

Podle listu významná role Sovětského svazu při porážce nacismu není pro samotné Rusko historií, ale základ jeho dnešních imperiálních ambicí a nároků. „Rusko hovoří o osvobození, samo ovšem ‚osvobozené‘ země vnímá jako dobytá území, na která mělo díky svým vojenským vítězstvím nárok, a o která při rozpadu Sovětského svazu nespravedlivě přišlo,“ uvedl deník.

Doplnil, že Moskva připomínky svých historických zásluh nebrání z úcty k obětím, ale jako důkaz toho, že její nároky jsou stále oprávněné a že je musíme uznat a řídit se jimi. „Kromě připomínky nároků nás Rusko podobnými spory, jako tím o Koněvovu sochu, neustále zastrašuje a zároveň testuje, kam až vůči nám může zajít a co mu ještě dovolíme,“ soudí list.

Podobně to podle Denníku N funguje i v případě Číny, s níž má spor nové vedení české metropole. List připomenul, že pražský primátor Zdeněk Hřib chce změnit smlouvu o partnerství s Pekingem; odstraněn by měl být bod, kterým Praha souhlasí s politikou jedné Číny, jež neuznává nezávislost Tchaj-wanu. List napsal, že snahu Prahy uplatnit své právo na vlastní názor trestá Čína tím, že vypovídá smlouvy například o vystoupení českých orchestrů, které mají ve svém názvu i Prahu.

Koněvův pomník na pražském náměstí Interbrigády se stává častým terčem vandalů, naposledy letos koncem srpna. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) poté nechal kolem pomníku postavit lešení s plachtou, kterou odpůrci zakrytí několikrát strhli. Zastupitelé městské části se minulý týden rozhodli, že sochu nahradí nový památník osvobození metropole za druhé světové války. Radnice se chystá vypsat soutěž na jeho podobu. Rusko proti přesunu Koněvovy sochy protestuje, ruská ambasáda minulý týden uvedla, že by to bylo porušení česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích, a Moskva pohrozila odvetnými kroky.