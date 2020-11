Koronavirem se nakazili také norci na farmách ve Francii, mutace viru může ohrozit účinnost vakcíny

Paříž Koronavirovou nákazu v chovu norků odhalila již také Francie. Virus SARS-CoV-2 byl zjištěn na farmě nacházející se jihozápadně od metropole Paříže, oznámila v pátek podle agentury AFP ministerstva zemědělství, zdravotnictví a pro ekologickou transformaci.

Infekce u těchto kožešinových zvířat se pečlivě sleduje kvůli mutaci koronaviru, která se objevila na dánských farmách a kterou se pak zpětně od těchto šelem nakazili lidé.

„Bylo nařízeno vybití všech 1000 norků na farmě a likvidace produktů z těchto zvířat,“ uvedla francouzská ministerstva v tiskovém prohlášení. Zasažena byla farma v departementu Eure-et-Loir.



Ve Francii jsou podle agentury AFP čtyři farmy, kde jsou chováni norci na kožešiny. U jedné již bylo prokázáno, že nebyla infekcí zasažena, u dalších dvou se stále čeká na výsledky.

Už na jaře se koronavirus prokázal na farmách s norky v Nizozemsku, kde se od zvířat zpětně nakazili lidé. Vláda v Haagu se pak rozhodla, že chov norků od března příštího roku úplně zakáže.

V Dánsku se začátkem listopadu rozhodli utratit celou tamní populaci čítající 17 milionů norků poté, co se u nich objevila mutace koronaviru, která se přenesla i na lidi a vykazovala menší citlivost na protilátky. Později ohlásilo infekci u norků také Řecko.

Vědci se obávají, že genetické změny ve variantě viru spjaté s norky by mohly ohrozit účinnost budoucí vakcíny. Mutace je totiž zvlášť odolná vůči protilátkám. Tomu, že by mutace byla nebezpečnější než jiné varianty koronaviru, ale zatím podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nic nenasvědčuje.