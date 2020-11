Zklamání z oxfordské vakcíny? Látka od firmy AstraZeneca podle testů ochrání 'jen' 7 lidí z 10, má ale jiné výhody

Společnost AstraZeneca spolupracující s Oxfordskou univerzitou zveřejnila výsledky testů očekávané vakcíny chránící před covid-19. Ta vykazuje účinnost „jen“ v 70 % případů. Není tedy tak efektivní jako konkurenční látky firem Moderna a Pfizer, na druhou stranu je levnější a snadněji se skladuje. Česko má objednáno tři miliony dávek.

Minulý týden hlásily výsledky hned dvě společnosti - Pfitzer a Moderna. Jejich vakcíny vykázaly 95 % účinnost. Oxfordská vakcína funguje sice pouze v 7 z 10 případů, nicméně může hrát zásadní roli v celosvětovém boji s pandemií, jelikož je levnější, jednodušší na skladování, a tím bude mnohem dostupnější, píše v pondělí BBC.

Tým výzkumníku vakcínu vyvinul za 10 měsíců. Česko má již objednáno tři miliony dávek, britská vláda dokonce 100 milionů v rámci imunizačního programu.



Do třetí fáze testů se zapojilo 20 000 dobrovolníků z Británie a Brazílie. Vakcína půjde do prodeje hned potom, co bude v následujících týdnech autorizována regulačními orgány.