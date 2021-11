Slováci musejí kvůli covidu nemocnice odkládat operace, Ukrajina neočkovaným upře výplatu

WHO: Evropa se musí víc snažit Tempo šíření koronaviru v Evropě je velmi znepokojující a mohlo by do února vést k dalšímu půl milionu úmrtí spojených s covidem. Ve čtvrtek to uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Evropské země se prý mají víc snažit, aby dalším přenosům viru zabránily. Nárůst WHO vysvětluje nakažlivější mutací delta, uvolněním opatření a nedostatečnou proočkovaností. „Většina hospitalizovaných lidí, kteří na covid umírají, není plně očkována,“ zdůraznil šéf evropské sekce WHO Hans Kluge. Pouze osm zemí Evropy a střední Asie má plně očkovaných více než 70 procent populace. „Evropa je zpátky v epicentru pandemie, kde byla před rokem," poznamenal Kluge. Nyní toho však úřady vědí víc a mají lepší nástroje k boji s virem, dodal.