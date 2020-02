Koronavirus má v Jižní Koreji už pět obětí. Izrael plánuje kvůli nákaze uzavřít hranice pro cizince

Soul Jižní Korea zvyšuje kvůli rostoucímu počtu lidí nakažených novým koronavirem zdravotní pohotovost na nejvyšší stupeň. Oznámil to v neděli prezident Mun Če-in. V zemi je přes 500 nakažených a Soul v neděli ohlásil už páté úmrtí.

Jižní Korea má 556 nakažených a jenom za sobotu jich přibylo 123. V neděli Soul ohlásil další, pátou oběť nemoci COVID-19, již koronavirus způsobuje. Většina úmrtí je hlášena z nemocnice v provincii Kjongsang pukdo, jejímž střediskem je město Tegu.



„Několik následujících dní bude velmi důležitých,“ citovala prezidenta Muna místní média. Prezident také řekl, že budou přijata „bezprecedentní a významná“ opatření.

Agentura Jonhap napsala, že Jižní Korea má tradičně přísná karanténní opatření. Naposledy vyhlásila nejvyšší stupeň zdravotní pohotovosti před 11 lety kvůli chřipce H1N1.

Více než polovina nových případů má podle úřadů spojitost s jedním kostelem v Tegu, které má 2,5 milionu obyvatel a kvůli nákaze je nyní uzavřeno. Jednou ze zemřelých je 61letá členka této farnosti, která se účastnila bohoslužeb a minulý týden byla na nový koronavirus pozitivně testována.

Církve již dříve nařídily věřícím, aby nenavštěvovali svatostánky a zakázána byla některá shromáždění. V pátek zůstaly uzavřeny školy a vláda prohlásila Tegu a část jeho okolí zvláštní střeženou zónou. Městské centrum je podle agentury AP téměř liduprázdné, mnoho podniků raději zůstalo zavřených.

Úřady zakázaly cestujícím vystoupit z letadla

Izrael kvůli pokračující epidemii nemoci COVID-19 zvažuje možnost uzavření hranic pro všechny cizince, zatím oficiálně do země nevpouští jen lidi, kteří nedávno navštívili Čínu a v Izraeli trvale nežijí. Informoval o tom v neděli list The Times of Israel. Možné zpřísnění dosavadních opatření naznačilo ve svém sobotním doporučení ministerstvo zdravotnictví, později ale příslušnou větu z hebrejského textu smazalo. V sobotu navíc úřady zakázaly všem cizincům na palubě letadla z jihokorejského Soulu vystoupit na izraelském území.



„Je pravděpodobné, že brzo budou uzavřeny hranice pro všechny, kdo nejsou občany Izraele,“ uvedlo izraelské ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách. Z hebrejského textu později věta bez vysvětlení zmizela, v anglickém textu však zůstala i nadále. Úřad zatím věc nijak nekomentoval.

V sobotu večer izraelské bezpečnostní složky odmítly nechat vystoupit cestující z letadla pravidelné linky společnosti Korean Air ze Soulu. Na letišti v Tel Avivu se z letadla dostali ven jen izraelští občané, zbylí cestující se museli vrátit zpět do Jižní Koreje. Podle izraelských úřadů šlo pouze o jednorázové opatření, které bylo reakcí na zjištění, že u devíti ze skupiny 77 jihokorejských turistů, kteří v únoru navštívili Izrael, byla později zjištěna nákaza novým typem koronaviru.

Jihokorejské ministerstvo zahraničí zaslalo izraelské vládě protestní nótu, uvedla agentura Jonhap. Podle Soulu by Izrael neměl vůči jihokorejským občanům uplatňovat nepřiměřená opatření.

Izraelské ministerstvo zahraničí kvůli šíření koronaviru v Jižní Koreji a Japonsku rovněž rozšířilo povinnost karantény i na všechny občany, kteří se do vlasti vracejí z těchto dvou zemí. Dosud museli do dvoutýdenní izolace pouze lidé, kteří přijeli Z Číny, Singapuru a Thajska.

Izrael zatím registruje pouze jednu osobu, u níž byla prokázána infekce koronavirem. Jde o pasažérku z výletní lodi Diamond Princess, kde se nakazilo přes 600 lidí.

Koronavirus se začal koncem loňského roku šířit z čínské provincie Chu-pej, kde od té doby onemocnělo už přes 64 000 lidí, 2346 z nich zemřelo. Nyní se počet nových případů rapidně zvyšuje i v Jižní Koreji. Celkově se tam nemocí COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, nakazilo už 556 lidí, čtyři lidé zemřeli.