Koronavirus mohl uniknout z wu-chanské laboratoře. Tvrzení amerického vědce podporují i britští ministři

Wu-chan Americký odborník na biologickou bezpečnost přišel s novou teorií o původu onemocnění covid-19. Virus podle něj sice nebyl v žádné z wu-chanských laboratoří vytvořen záměrně, mohl z nich ale uniknout během jeho testování na zvířatech. Jeho teorii nevylučují ani někteří členové britské vlády.

Když byl trh s volně žijícími živočichy v lednu tohoto roku uzavřen, objevila se v pekingských médiích informace o pacientovi nula. Za první infikovanou osobu byl označen Huang Yanling, výzkumný pracovník Wu-chanského virologického ústavu, který od roku 2015 provozuje jako jediný v pevninské Číně specializovanou laboratoř podléhající nejvyššímu stupni biologického zabezpečení. A právě vědci z tohoto ústavu jako první přišli se zjištěním, ze se genom SARS-CoV-2 z 96 % shoduje s koronavirem, který se běžně vyskytuje u netopýrů.

Wu-chanský institut virologie Laboratoř řízená Čínskou akademií věd se ve Wu-chanu nachází pouhých 10 kilometrů od tržiště, které je považované za ohnisko epidemie. V roce 2018 list People’s Daily uvedl, že je laboratoř například schopná „provádět experimenty s vysoce patogenními mikroorganismy.“ Mezi takové se řadí například virus Ebola.



Informaci o pacientovi nula však Virologický institut vyvrátil. Huang prý v laboratoři nepracuje od roku 2015, a navíc měl být na přítomnost koronaviru testován a onemocnění covid-19 se u něj neprokázalo.

I vedoucí výzkumná pracovnice Virologického institutu Shi Zhengli jakékoliv spekulace o původu viru u její domovské laboratoře striktně odmítla. Dokonce se zaručila „svým vlastním životem“, že ohnisko nákazy s činností laboratoře nijak nesouvisí.



Nebyl vytvořen záměrně, ale mohl uniknout

Americký odborník na biologickou bezpečnost profesor Richard Ebright z Mikrobiologického institutu Waksman University v New Jersey však přišel s novou teorií. Uvedl, že důkazy sice naznačují, že covid-19 nebyl vytvořen ani v jedné z wu-chanských laboratoří - v Centru pro kontrolu nemocí a Virologickém institutu- mohl z nich ale snadno uniknout.

Podle Ebrighta vědci v obou laboratořích nepracovali za dostatečně bezpečných podmínek. Na základě nepodložených informací se měli někteří zaměstnanci tohoto ústavu údajně nakazit poté, co byli postříkáni infikovanou krví, se kterou v laboratoři pracovali, a následně pak měli nakazit i wu-chanskou populaci. A to i přes vysoká bezpečnostní opatření, kterým by institut měl podléhat.

Centrum pro kontrolu nemocí Druhý ústav ve městě je Wu-chanské centrum pro kontrolu nemocí. To mělo prý provádět experimenty o přenosu koronavirů na zvířatech, jakými jsou například netopýři. Od údajného epicentra se nachází pouze tři kilometry.

Vědci obou wu-chanských institucí pracovali podle Ebrighta místo s doporučenou úrovní zabezpečení čtyři pouze s bezpečnostní úrovní dvě, která poskytuje jen minimální ochranu před infekcí laboratorních pracovníků. „Sběr virů, jejich kultivace, izolace nebo infekce zvířat v laboratoři by představovaly značné riziko infekce laboratorního pracovníka a od něj by pak hrozila nákaza veřejnosti,“ dodal.

Dospěl k závěru, že dostupné důkazy sice vyloučily, že by virus byl vytvořen v jedné z laboratoří, zato ale nevyloučil, že se nemohlo jednat o laboratorní nehodu, při které došlo k rozšíření viru.

Čína se ale brání. „K žádnému vědeckému nebo lékařskému závěru o původu nemoci covid-19 dosud nedošlo, protože stále probíhají příslušné sledovací práce,“ uvedl mluvčí čínského velvyslanectví v Británii. „WHO opakovaně prohlásila, že to, co svět nyní prožívá, je celosvětový jev. Jeho zdroj je neurčitý a je třeba se vyhnout jakémukoli stigmatizujícímu jazyku, který odkazuje na určitá místa,“ dodal.

Teorii podporují i někteří členové britské vlády

Britská vláda nepopírá, že k přenosu viru došlo poprvé na wu-chanském tržišti. Někteří britští ministři však podporují Ebrightovu teorii, že pandemie nového typu koronaviru SARS-CoV-2 mohla být způsobena únikem viru z čínské laboratoře, uvedl server The Mail.

„Existuje věrohodný alternativní pohled (k teorii, že virus pochází ze zvířat, pozn. red.) založený na povaze viru. Možná není náhoda, že ve Wu-chanu existuje virová laboratoř. Berme to v úvahu,“ uvedl anonymní člen krizového výboru vedeného Borisem Johnsonem, který údajně od bezpečnostních složek dostává podrobné utajené informace. Podle něj zpravodajské služby nezpochybňují, že virus pochází ze zvířat, zároveň ale čínské město ani nevyvrací, že se virus mezi lidmi z jedné z laboratoří rozšířil.