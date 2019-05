Košer jídla i rabín. Trumpův právník nastoupil do vězení přezdívaného ‚židovské nebe‘

NEW YORK/PRAHA Bývalý právník amerického prezidenta Michael Cohen nastoupil v pondělí do vězení. Tři roky za mřížemi však stráví v unikátním nápravném zařízení – bude moci navštěvovat rodinu, k dispozici bude mít rabína a na menu se mu objeví košer jídla jako gefilte fiš (nadívaná ryba).

„Míří do zařízení, kterému se přezdívá ‚Židovské nebe‘,“ uvedl pro agenturu Reuters zakladatel konzultační společnosti Wall Street Prison Consultants Larry Levine, který sám strávil deset let ve Federálním nápravném institutu v Otisville, kam v pondělí nastoupil právník Michael Cohen.



Dvaapadesátiletý Cohen stráví tři roky v zařízení podobajícím se ubytovně v rámci tábora s minimální ostrahou. Podle konzultantů na vězeňskou problematiku jsou do tohoto zařízení povětšinou posíláni židovští vězni z New York City i blízké orthodoxní židovské komunity státu New York.

Rabín i košér strava

Nápravné zařízení, do kterého Cohen míří, je podle bývalého manažera věznice Jacka Donsona „skvělé místo pro židovské byznysmeny“. Zatímco ve většině amerických federálních věznic jsou rabíni přítomni jen jednou až dvakrát týdně, v otisvillském zařízení je rabín k dispozici permanentně. Podle federálního Vězeňského úřadu mají tuto výhodu jen čtyři věznice ze sta.

Další výhody mají vězni v otisvilské káznici i z hlediska jídla. „Je zde jednoznačně větší dostupnost košer stravy,“ sdělil agentuře Reuters bývalý chovanec Michael Frantz a potvrzují to i samotné webové stránky otisvillské věznice – na menu je zde polévka s koulemi z macesu, gefilte fiš, sladké pečivo rugelach i další židovské speciality. K dispozici mají také nachos značky Doritos či dietní Sprite.

Otisvillské vězení má však i další výhody. Zařízení například není oplocené a pohyb vězňů není během dne monitorován tak přísně jako jiných věznicích. Chovanci dostávají práci jako například praní prádla jen na dvě až tři hodiny denně. Podle Frantze si však vězni po většinu času „mohou dělat prakticky co chtějí“.

Využívat mohou posilovnu s širokou paletou strojů, basketbalové a baseballové hřiště, tenisový kurt či hru bocce podobnou pétanque. Věznice také poskytuje dovolenou pro vězně až na dva dny. Tu může schválit ředitel věznice, pokud má chovanec rodinné, nebo jiné důvody.

Šikany se bát nemusí

Přestože bývalý právník prezidenta Trumpa nemusí patřit k nejoblíbenějším mezi trestanci, nemusí se prý obávat šikany. „Vězni v tomto vězení mají velice krátké tresty a nechtějí udělat nic, aby si je prodloužili,“ vysvětlil Reuters Justin Paperny, který také část života strávil v otisvillském zařízení. Upozorňuje však, že navzdory víceméně pohodlnému prostředí, jde stále o věznici.

„Strážní vás hodně zastrašují. Mluví s vámi povýšeně. Rozhodně tam nepanuje příjemná atmosféra,“ dodal.

Cohen pracoval pro Trumpa od roku 2006 do května 2018. Před soudem se přiznal, že porušoval daňové zákony a zákony o financování volební kampaně, a to na Trumpův pokyn. Přiznání, která vyvolala největší poprask, souvisejí s Trumpovou volební kampaní.

Karen McDougalová, bývalá playmate časopisu Playboy.

Bývalý právník prezidenta byl odsouzen k pobytu za mřížemi za uplácení pornoherečky Stormy Daniels a bývalé modelky časopisu Playboy Karen McDougalové. Po obou ženách měl požadovat mlčenlivost o jejich intimních vztazích s realitním magnátem Trumpem předtím, než se stal prezidentem USA.

Sám prezident však popírá, že by měl s ženami poměr. Cohena prý nikdy k ničemu nelegálnímu nenutil. Právník si však značnou část pobytu ve vězení vysloužil dalšími finančními zločiny, které s úplatky údajných prezidentových milenek nesouvisí.