Kosovský prezident Thaçi po obvinění z válečných zločinů rezignoval. Pak byl zatčen a převezen do Haagu

Hashim Thaçi Thaçi patřil k vůdcům povstalecké Kosovské osvobozenecké armády (UÇK), která v 90. letech bojovala proti bělehradskému režimu s cílem odtrhnout Kosovo od Srbska. V dubnu 2016 se stal prezidentem Kosova, jehož nezávislost k září 2020 uznávalo 98 ze 193 členských států Organizace spojených národů, včetně České republiky. Nezávislost někdejší jihosrbské provincie neuznává kromě Bělehradu mimo jiné i pět členských států Evropské unie: Slovensko, Rumunsko, Kypr, Řecko a Španělsko.

Politik přezdívaný Had (prý kvůli nevypočitatelnosti i kvůli tomu, že dokázal neustále unikat srbské policii, která po něm intenzivně pátrala) se stal koncem 90. let jednou z hlavních postav kosovského hnutí za nezávislost. Představoval jeho agresivní a násilnou podobu, která při cestě za svým cílem neváhala používat zbraně, na rozdíl od Ibrahima Rugovy, který prosazoval nenásilný odpor proti režimu srbského prezidenta Slobodana Miloševiće.

Koncem 90. let během bojů v Kosovu podle některých zdrojů Hashim Thaçi fyzicky likvidoval své odpůrce a mučil zajatce. Před lety se objevila také tvrzení, podle kterých byl zapleten do ilegálních obchodů s lidskými orgány, které kosovští Albánci údajně během konfliktu odebírali zajatým Srbům, ale i krajanům, kteří nesouhlasili s praktikami povstalců. V roce 2015 Thaçiho nazval válečným zločincem i český prezident Miloš Zeman.

Prokurátor zvláštního tribunálu pro Kosovo, který sídlí v nizozemském Haagu, letos v červnu obžaloval Thaçiho z válečných zločinů a ze zločinů proti lidskosti. Thaçi a dalších devět podezřelých "jsou trestně zodpovědní za téměř 100 vražd". Na svědomí mají podle prokurátora i další oběti z řad kosovských Albánců, Srbů a Romů a také politických odpůrců. Těch se týkají další body obžaloby spojené s mizením lidí, proti nimž bylo použito síly, s pronásledováním a mučením.

Thaçi po vznesení obžaloby nejprve obvinil mezinárodní justici z "přepisování historie" a koncem června v televizním projevu k národu popřel, že by se dopustil válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Prohlásil tehdy také, že by okamžitě odstoupil a šel by se hájit, pokud obvinění z válečných zločinů oficiálně potvrdí soudce, který rozhoduje o přípustnosti žaloby ještě před vlastním procesem u zvláštního tribunálu pro Kosovo Haagu. Ten vznikl po mnoha odkladech až v roce 2015.

V červenci Thaçi vypovídal před prokuraturou zvláštního tribunálu v Haagu v souvislosti se svou obžalobou. Kromě něj je z vrcholných kosovských politiků obžalován i předseda parlamentu Kadri Veseli, jeden z jeho předchůdců Jakup Krasniqi byl tento týden zatčen a přepraven ke zvláštnímu soudu v Nizozemsku. Už v září byl na základě zatykače zvláštního tribunálu zatčen Salih Mustafa, který patřil k zakladatelům a vrchním velitelům UÇK za války v Kosovu.

Thaçi v sobě v minulosti dokázal probudit diplomatické nadání, například když se začátkem roku 1999 zúčastnil mezinárodních mírových jednání na francouzském zámku Rambouillet. V jejich průběhu dokázal své spolubojovníky přesvědčit o kompromisní dohodě, která negarantovala nezávislost Kosova a ztroskotala teprve na vetu Bělehradu. Krach jednání pak vyústil v nálety NATO na Miloševičovu Jugoslávii a v konečném důsledku vedly k nezávislosti Kosova.

Od dubna 1999 byl Thaçi několik měsíců předsedou prozatímní vlády "Kosovské republiky", po rozpuštění jejích struktur zůstal vůdcem Demokratické strany Kosova (PDK). Od té doby působil kvůli volebním porážkám ze strany Rugovova Demokratického svazu Kosova (DSK) převážně jako opoziční lídr. Jako šéf druhé nejsilnější politické síly se od jara 2006 aktivně účastnil také rozhovorů o budoucnosti Kosova a po vyhlášení nezávislosti v únoru 2008 byl sedm let premiérem. Od prosince 2014 do dubna 2016 pak působil jako ministr zahraničí.

Poté, co byl v roce 2016 zvolen parlamentem hlavou Kosova, už mu ale nacionalistická opozice vyčítala mimo jiné přílišnou vstřícnost vůči srbské menšině.

Kosovský prezident se narodil 24. května 1968 v Srbici (albánsky Skënderaj) v centrálním kosovském regionu Drenica, který byl základnou albánského odporu vůči Srbům. Do něj se Thaçi zapojil již v mládí, začátkem 90. let jako posluchač historie na univerzitě v Prištině byl hlavou studentské unie. Krátce poté odešel do Švýcarska, kde v Curychu postgraduálně studoval dějiny jihovýchodní Evropy a mezinárodní vztahy.