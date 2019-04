Krétu letos již potřetí sužují záplavy. Ulice se mění v divoké řeky

ATÉNY Řecký ostrov Krétu sužují letos již potřetí záplavy. Silné deště přes víkend proměnily ulice v několika městech v divoké řeky, podle serveru Neakriti.gr byly zaplaveny ulice, domy a obchody na jihu a východě ostrova. Na některých místech byl v neděli vyhlášen nouzový stav.

Podle předpovědí mají deště v týdnu pokračovat, přičemž nejsilnější by měly být na jihu Řecka. Místní úřady proto vyzývají k opatrnosti a doporučují všem v postižených oblastech raději necestovat.



Server keeptalkinggreece.com uvedl, že na Krétě se obávají o osud starého mostu ve městě Ierapetra, který byl poničen při záplavách před dvěma lety a jehož stabilita je současnými povodněmi již silně narušena. Pokud by most spadnul, šlo by už o třetí most, který na Krétě tento rok podlehl záplavám.

Špatné počasí vyvolalo problémy i na jiných místech Řecka, voda způsobila škody na Peloponéském poloostrově. Přerušeny byly dodávky eletktřiny v kraji Attika, ve kterém se nachází hlavní město Atény.

Podle serveru greekreporter.com došlo na mnoha místech k sesuvům půdy, které poškodily dopravní infrastrukturu, skleníky a ornou půdu. Farmáři se proto obávají o svou úrodu i domovy, pokud budou silné deště pokračovat.