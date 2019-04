Krvavý teror, Srí Lanka se vrátila do časů občanské války. Co zatím o útocích víme

PRAHA Více než 220 lidí zemřelo při sérii výbuchů na Srí Lance a dalších asi 450 lidí je zraněno. Počet obětí bohužel neustále narůstá. Terčem barbarských útoků byly na velikonoční neděli křesťanské kostely, hotely a další místa. Policie zatkla sedm mužů. Projděte si zatím známá fakta.

Jaké budovy byly bombami zasaženy?

Kolem 8:45 místního času zazněla série výbuchů ve třech křesťanských kostelech, kde se konaly velikonoční mše, píší The New York Times. Při útocích přímo v hlavním městě Srí Lanky v Kolombu byly zasaženy také tři pětihvězdičkové hotely Shangri-La, Cinnamon Grand a Kingsbury. Útočníci se rovněž zaměřili na tři kostely, a sice na kostel sv. Antonína na kolombském předměstí Kotahena a na kostel sv. Šebestiána v Kataně severně od Kolomba. Třetí útok na kostel se stal ve městě Batticaloa na východě Srí Lanky. Terčem sedmého útoku se stal hotel naproti zoo na předměstí Dehiwaly. Poslední osmý útok otřásl bytovým komplexem na předměstí Dematagody.

Útoky na Srí Lance byly podle médií načasované tak, aby zabily co nejvíce lidí. Kostely byly plné věřících, kteří slaví Boží hod velikonoční a připomínají si den, kdy podle křesťanské tradice Ježíš vstal z mrtvých.

Arcibiskup Kolomba kardinál Malcolm Randžit je útoky šokován. „Neměli jsme zvláštní bezpečnostní opatření v kostelech, protože jsme ani nepomysleli, že se něco takového může u nás stát,“ řekl Randžit rádiu BBC. Vyzval zároveň obyvatele Srí Lanky, aby nepodlehli touze po pomstě a snažili se dál o mírové soužití.

„Byli jsme v našem pokoji ve 25. patře, když jsme ucítili silné otřesy. Běželi jsme dolů v obavě, že je zemětřesení,“ popsal stanici NBC explozi v restauraci v 1. patře pětihvězdičkového hotelu Shangri-La třicetiletý Akšat Saraf z Indie. „Všichni hosté byli evakuováni z hotelu, personál i záchranáři jsou skuteční hrdinové,“ uvedl také Saraf, který útoky označil za „opovrženíhodný akt proti lidskosti“.



A dashcam footage showing the blast which occurred this morning at Kochikade St. Anthony's church.#SriLanka #Lk pic.twitter.com/bIWctmTUup — Kavinthan s (@Kavinthans) 21. dubna 2019

Kdo za útoky stojí? A dostaly úřady varování?

Žádná teroristická organizace nebo skupina se zatím k útokům na Srí Lance nepřihlásila. Podle srílanského deníku Navamani policie zatkla řidiče dodávky, kterou posléze zabavila. Právě ta měla sloužit k převozu bomb odpálených v Kolombu. Podle ministerstva obrany policie zatkla sedm podezřelých. Podle náměstka ministra obrany Ruvana Vidžavardeneho většinu útoků spáchali sebevražední atentátníci.

Jeden z nich se podle svědků citovaných AFP odpálil v restauraci hotelu Cinnamon poté, co stál poklidně s talířem frontu na snídani. „Když na něj přišla řada, odpálil se,“ popsal scénu agentuře AFP jeden ze zaměstnanců hotelu. Útočník, který byl podle AFP Srílančan, se v hotelu ubytoval předchozí večer a psal se pod jménem Muhammad Azzam Muhammad.

Premiér Srí Lanky Ranil Wickremesinghe novinářům řekl, že v souvislosti s útoky bylo zatčeno osm lidí, všichni jsou Srílančané. Vyšetřovatelé prověřují, zda neměli kontakty do zahraničí. K informacím z médií, že úřady dostaly 10 dní předem varování o možných útocích na „prominentní kostely“, premiér řekl, že on tyto informace předem k dipozici neměl.

Kdo je mezi zahraničními oběťmi?

Mezi potvrzenými zahraničními oběťmi série bombových útoků jsou dosud lidé z Nizozemska, Británie, Spojených států, Číny, Turecka, Portugalska a podle agentury Reuters také z Indie. Češi, kterých je v zemi odhadem 300-400, mezi nimi nejsou. Odhady počtu zahraničních obětí se různí. Podle zprávy agentury Reuters je jich nejméně 27.

Útok na Srí Lance je počtem obětí dosud šestým nejhorším na světě za posledních deset let a nejhorší v dějinách země.

Je možné ze země odletět?

Srílanské aerolinky na twitteru instruovaly cestující z letiště Bandaranaike, jak měli postupovat, aby se v pořádku dostali na letiště a na palubu letadla po dobu zákazu vycházení. Po cestě museli své letenky ukazovat příslušníkům bezpečnostních sil a na letiště kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením museli dorazit čtyři hodiny před odletem.

SriLankan Airlines’ notice to passengers travelling during curfew ! pic.twitter.com/eg5cNTqeFt — SriLankan Airlines (@flysrilankan) 21. dubna 2019

Zákaz vycházení do odvolání

Zákaz vycházení byl prodloužen až do odvolání. Původně měl trvat do pondělní šesté hodiny ráno. Vláda zřídila speciální tísňové linky, na kterých jsou poskytovány bližší informace, jedna z nich funguje speciálně pro turisty. V zemi i nadále až do odvolání platí zákaz velkých sociálních sítí jako Facebook a Instagram, na kterých se šířily poplašné zprávy.

Curfew has been extended until further notice. Special hotlines have been set up for information.

Police: 011 2 322 485

For information on tourists: 011 2 323 015#lka #SriLanka — News 1st (@NewsfirstSL) 21. dubna 2019

Atmosféra občanské války?

Podle ministra financí Mangala Samaraweera se útočníci snažili zatáhnout zemi zpět do doby temných dní, tedy do doby občanské války, která skončila v květnu roku 2009. Bombové útoky jsou podle něj „ďábelskou snahou znovu vytvořit rasové a náboženské napětí v zemi“.



Útoky oživily u mnoha místních obyvatel noční můry hrůz občanské války. Ta skončila před deseti lety a nikdo nečekal, že se teror na tento turisty oblíbený ostrov vrátí. Některá média označují události na Srí Lance jako „krvavou neděli“.

„V posledních deseti letech jsme si už zvykli na mírový a poklidný život, nikdo už neměl strach. To, co se stalo dnes, je hrozné,“ komentoval události na Srí Lance nejslavnější srílanský hráč kriketu Rošan Mahánáma. „Po tolika letech to zase začalo...šílenci zabíjejí nevinné lidi,“ uvedl s obavami zaměstnanec jednoho z hotelů Gamini Francis, podle něhož útoky poznamenají cestovní ruch a mnoho lidí přijde o práci.

Scény hrůzy popsal i srílanský ministr pro ekonomické reformy Harša de Silva, který navštívil po tragédii jeden z postižených kostelů a jeden z napadených hotelů v Kolombu. „Viděl jsem mnoho lidských těl i jejich částí všude kolem, byla to hrůza. Záchranářské jednotky jsou v plném nasazení, mnohé raněné jsme odvezli do nemocnic, čímž jsme doufám zachránili řadu životů,“ uvedl ministr.



Requesting all media stations to refrain from sensationalising these tragic events. #mediaethics #responsiblemedia pic.twitter.com/GnGKjswx7Y — Mangala Samaraweera (@MangalaLK) 21. dubna 2019

Reakce politiků

Krvavé útoky na Srí Lance vyvolaly odsuzující reakce a projevy účasti také řady světových politiků.

Při šesti téměř souběžných útocích byly napadeny tři křesťanské kostely a tři luxusní hotely.

„Byla to hrůza a smutek, když jsem slyšel, že bombové útoky na Srí Lance stály životy tolika lidí,” napsal na twitteru předseda Evropské unie Jean-Claude Juncker. Projevil zároveň účast rodinám obětí, které „se sešly k mírumilovným modlitbám nebo přijeli navštívit tuto krásnou zemi”. Dal také najevo připravenost poskytnout pomoc.

Za „opravdu děsivé” označila „akty násilí” proti kostelům a hotelům na Srí Lance britská premiérka Theresa Mayová. „Musíme stát při sobě, abychom zajistili, že nikdo nebude muset vyznávat svou víru ve strachu,” zdůraznila a vyjádřila rodinám obětí hlubokou účast.



Ruský prezident Vladimír Putin poslal svému srílanskému protějšku soustrastný telegram, v němž potvrdil, že Rusko „bylo a nadále zůstává... spolehlivým partnerem v boji proti mezinárodnímu terorismu”. Vyjádřil zároveň očekávání, že „vykonavatelé a objednavatelé tak krutého a cynického zločinu, spáchaného při vyvrcholení velikonočních oslav, budou potrestáni”.

Přeplněné nemocnice

Před nemocnicemi se scházely zástupy lidí, aby darovaly krev. Je jich tolik, že podle svědectví místních si nemocnice už jen zapisují kontaktní údaje a krevní skupinou, aby je mohli zavolat později.

„Všichni chceme pomoci obětem, nezáleží na tom, jakého jsou vyznání či rasy,“ řekl BBC obyvatel Kolomba, který přišel jako řada dalších darovat krev. „Slyšel jsem sinhálštinu, tamilštinu i angličtinu,“ popsal své čekání ve frontě dobrovolníků, která sahala až ven z budovy.