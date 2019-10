Kvůli sporu o přehradu na Nilu hrozí Egypt Etiopii válkou. Ta však upřednostňuje vyjednávání

Addis Abeba/Káhira Etiopský premiér a nositel letošní Nobelovy ceny za mír Abiy Ahmed v úterý varoval, že jeho země je v případě nutnosti připravena jít do války s Egyptem kvůli sporům okolo přehrady na Modrém Nilu. Upřednostňuje však vyjednávání, oznámil Ahmed po dalších nevydařených rozhovorech obou zemí o tomto významném přírodním zdroji. Oběma státům přitom ubývá možností, jak patovou situaci řešit, píše agentura AP.

Spor se točí kolem naplnění rezervoáru přehrady, kterou Etiopie buduje na jednom z přítoků Nilu nedaleko hranic se Súdánem. Rezervoár má objem 74 miliard metrů krychlových a Etiopie chce s jeho napouštěním začít co nejdříve, aby mohla začít produkovat 6400 megawatt oproti nynějším 4000 megawatt.



Naplňování však značně omezí průtok Modrého Nilu, který do toku Nilu na egyptském území přivádí nadpoloviční většinu vody. Pokud by Etiopie začala s napouštěním během období sucha, mohlo by to mít pro Egypt katastrofální důsledky, upozorňuje Káhira. Egypt proto navrhuje, aby Etiopie nádrž naplnila postupně během následujících sedmi let a brala při tom v úvahu momentální situaci, což Addis Abeba odmítá.

Neúspěšná jednání na začátku října byla již třetími od roku 2014, která ztroskotala. Stavba započatá v roce 2011 se přitom už blíží k dokončení. Etiopie i Súdán, kterým část nejdelší řeky světa rovněž protéká, si dlouhodobě stěžují na postoj Káhiry, jež si podle nich uzurpuje nepoměrně velký díl vody z Nilu.

Etiopie se stále přiklání k diplomatickému řešení

„Někteří mluví o tom, že Egypt použije sílu. Chtěl bych zdůraznit, že žádná síla nemůže Etiopii zabránit ve vybudování přehrady,“ uvedl etiopský premiér. „Pokud budeme muset jít do války, můžeme povolat miliony. Pokud někdo může vypálit rakety, jiní můžou použít bomby. Ale není to nejlepší řešení,“ uvedl Ahmed, který se stále přiklání k diplomatickému řešení.



„Ačkoliv uznáváme nároky Etiopie na rozvoj, voda Nilu je pro Egypt otázkou života, záležitostí přežití,“ uvedl egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, podle kterého se přehrada nesmí naplnit bez dohody s Egyptem. Vojenským řešením situace Egypt vyhrožuje Etiopii dlouhodobě.



Addis Abeba naopak zastává pozici, že by se využití řeky mělo rozdělit v souladu s mezinárodním právem.

Modrý Nil pramení v etiopském jezeře Tana, řeku Nil tvoří od soutoku s Bílým Nilem v súdánském Chartúmu. Nil zajišťuje téměř 90 procent veškeré pitné vody v Egyptě, v úzkém pásu podél jeho břehů pak žije 97 procent ze 100 milionové populace této severoafrické země.