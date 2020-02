Egypt napodobí Izrael. Na hranicích s Pásmem Gazy vybuduje zeď, spolupracuje s hnutím Hamás

KÁHIRA Egypt začal na hranicích s Pásmem Gazy budovat zeď, která má pomoci zajistit, aby do země neputovali nežádoucí lidé. Stavba vyroste poblíž původní, mnohem menší ochranné bariéry. Dělníci už podle místních médií začali s prací, hotovo by mělo být v polovině letošního roku. Podobnou zeď už vybudoval i Izrael.

V první fázi tři kilometry dlouhou, šest metrů vysokou a pět metrů hlubokou zeď začala stavět egyptská armáda v oblasti hraničního přechodu Rafáh. Podle serveru The Times of Israel spolupracuje Egypt na této stavbě s radikálním hnutím Hamás, které fakticky kontroluje dění v Pásmu Gazy. Ve druhé fázi by měly vzniknout další bariéry v oblastech, které Egypt považuje za obzvláště nebezpečné nebo zranitelné.

Zatím není jasné, zda severoafrický stát hodlá později zeď prodloužit o delší úsek (celková délka hranice Egypta a Pásma Gazy je asi 12 kilometrů). Prozatím je podle zdroje z hnutí Hamás, který se vyjádřil pro agenturu AFP, hlavním cílem stavbu dokončit co možná nejdříve. Zájem na tom prý mají obě strany.

Egypt se stavbou podle serveru Middle East Eye snaží zajisti především bezpečnost v oblasti Sinajského poloostrova. Hamás chce zabránit pašování drog, předejít kriminalitě a zbavit se extremistů na obou stranách hranice, uvedl palestinský expert Muhammad Abu Harbeed

Zeď má vést pět metrů do země i proto, že lidé z Pásma Gazy často budují podzemní tunely, kterými se pak dostávají na Sinajský poloostrov.

Stavba začala podle dostupných informací 27. ledna a její dokončení ke plánováno zhruba na polovinu letošního roku. Podle informací Times of Israel oblast navštívilo již několik delegací, které kontrolují situaci i rychlost stavby.

Zeď by měla končit u břehů Středozemního moře, kde bude napojena na speciální izraelský systém. Ten je navržen tak, aby sledoval, zda se někdo nesnaží do Egypta dostat přes moře.