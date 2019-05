Letoun Merkelové poškodila odbrzděná dodávka. Kancléřka musela letět helikoptérou

Berlín Dodávka pracovnice dortmundského letiště narazila do vládního letounu, kterým chtěla německá kancléřka Angela Merkelová odcestovat do Berlína. Kvůli nehodě nakonec Merkelová do německé metropole odletěla helikoptérou.

Incident, který se odehrál v pondělí, způsobila podle portálu BBC pracovnice letiště. Tu totiž na bílém stroji Bombardier Global 5000 s německou trikolorou zaujal nápis Bundesrepublik Deutschland (Spolková republika Německo), takže se rozhodla letadlo vyfotit mobilem. Kvůli snímku vystoupila z dodávky, zapomněla ale zatáhnout parkovací brzdu, takže automobil se samovolně rozjel a narazil do trupu pod nosem letadla.



Pro Merkelovou, která v době nehody nebyla v letadle a ani na letišti, znamenala událost komplikaci v návratu do Berlína. Cestu musela absolvovat v helikoptéře, neboť letadlo kontrolovali kvůli rozsahu škod technici.

Portál Spiegel Online poznamenal, že nepříjemnost v Dortmundu je pokračováním problémů, se kterými se zastaralá vládní letka dlouhodobě potýká. Například začátkem dubna stroji, kterým přiletěl ministr zahraničí Heiko Maas do New Yorku, praskla pneumatika. Kvůli technickým potížím vládního stroje nestihla Merkelová loni v listopadu začátek summitu skupiny G20, nejmocnější žena planety tehdy musela do Buenos Aires cestovat běžnou linkou.



V letce jsou například čtyři stroje Bombardier Global, ani jeden z nich ale podle Spiegel Online není nyní provozuschopný. Jedno z letadel tohoto typu v polovině dubna muselo v Berlíně za dramatických okolností přistát krátce po startu. Stroj, ve kterém nebyla Merkelová a ani žádný vládní činitel, během přistání zavadil oběma křídly o ranvej a vážně se poškodil.