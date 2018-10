Londýn tleská Trumpovi za vypovězení smlouvy Rusku. Němci jsou zdrženliví

Londýn/Berlín/Moskva Velká Británie rozhodně podporuje rozhodnutí Spojených států vypovědět smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. V rozhovoru pro list Financial Times to v neděli prohlásil britský ministr zahraničí Gavin Williamson. Moskva si podle něj ze smlouvy „tropí posměch“. Německo naopak vyzvalo Washington, aby si následky svého kroku dobře rozmyslel.

Záměr vypovědět smlouvu oznámil v sobotu na předvolebním mítinku v Nevadě prezident USA Donald Trump. Krok zdůvodnil tvrzením, že Rusko smlouvu porušuje vývojem raket, které INF zakazuje. Moskva z porušení dohody obviňuje USA a tvrdí, že kritika z Washingtonu má být záminkou k její likvidaci.



Londýn podle Gavina za rozhodnutím Bílého domu „absolutně pevně stojí“. Kreml by si podle něj měl u sebe doma dát věci do pořádku, protože dohodu porušuje. „Máme samozřejmě zájem na zachování INF, ale k tomu je zapotřebí, aby ji respektovaly obě strany. Jedna ji ignoruje,“ řekl Gavin.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas vydal prohlášení, podle něhož by si měl Bílý dům svůj krok dobře promyslet, pokud jde o jeho následky. „Smlouva byla po 30 let důležitým pilířem evropské bezpečnostní architektury,“ napsal Maas. „Často jsme naléhali na Rusko, aby se zabývalo vážným varováním, že smlouvu porušuje. Teď naléháme na Washington, aby možné následky zvážil,“ uvedl.

Americké rozhodnutí dnes kritizoval bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov, který smlouvu INF v roce 1987 ve Washingtonu podepsal spolu s tehdejším americkým prezidentem Ronaldem Reaganem. Krok USA je podle Gorbačova chybný a Washington si počíná neodpovědně. „Staré dohody by se za žádných okolností neměly likvidovat... Uvědomuje si vůbec Washington, kam by to mohlo vést?“ řekl agentuře Interfax.