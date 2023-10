Lyžování v Rakousku v letošní sezoně podraží. Na internetu budou k dispozici levněji

„Hotely a další ubytovací zařízení podraží ještě o něco více, protože do cen musejí promítnout rostoucí náklady například na potraviny,“ sdělil v pátek na dotaz serveru Lidovky.cz.

Kolik přesně za skipasy lidé zaplatí, ovšem neuvedl s odkazem na skutečnost, že i letos bude možné využívat systém včasné rezervace, který byl pro tamní sjezdovky spuštěn loni.

„Lidé si od začátku října 2023 budou moci kupovat skipasy na internetu. Čím dříve si je pořídí, tím budou levnější. Tento systém se nám velmi osvědčil a čtvrtina návštěvníků, která k nám přijela, si už skipas pořídila online,“ upřesnil šéf Ski Amadé.

Nejdražší budou naopak ty skipasy, které si lyžaři budou kupovat přímo ve středisku u kasy. Při časném nákupu cenově výhodnějších skipasů si lidé budou moci okamžitě zkontrolovat, jak se jejich cena liší od té, jež by v aktuální chvíli byla na pokladně lyžařského střediska.

Balíčky pro začátečníky i děti

Jeden skipas bude platit na všechny sjezdovky v celé oblasti Ski Amadé. Ta zahrnuje celkem pět regionů se 760 kilometry sjezdovek, s 270 lanovkami a vleky. V nadcházející sezoně budou k mání také nejrůznější zvýhodněné balíčky. „Například v předvelikonočním týdnu, který začíná tentokrát již 16. března, dostanou všechny děti do 15 let skipasy zdarma, pokud si alespoň jeden jejich rodič (nebo dospělý doprovod) koupí šestidenní skipas,“ řekl Christoph Eisinger.

Za zvýhodněnou cenu 299 eur (zhruba 7300 korun) by měly být v rámci akce Back2Ski k mání i dvě dvouhodinové lekce se soukromým lyžařským instruktorem, jenž pomůže s lyžařskou technikou lidem, kteří ať už kvůli pandemii, nebo třeba kvůli mateřským povinnostem dlouho nestáli na lyžích. Každá další osoba pak zaplatí 60 eur (necelých 1500 korun). Běžně stojí hodina s osobním instruktorem až 120 eur (3000 korun).

V termínu od 13. do 27. ledna 2024 je na programu Mini’s Week; děti do šesti let získají dětský lyžařský kurz, zapůjčení lyží a dětský skipas za 164 eur (4000 korun). Ve většině ubytovacích zařízení budou děti v pokoji rodičů zdarma. Sedm nocí v apartmánu včetně šestidenního skipasu pro čtyři osoby (dva dospělí a dvě děti) může vyjít dle vyjádření zástupců Ski Amadé na 1470 eur (téměř 36 tisíc).

Ačkoli už loňskou lyžařskou sezonu provázelo zhruba desetiprocentní zdražení, vedení Ski Amadé ji hodnotí jako velmi úspěšnou. „Oproti roku předchozímu evidujeme o 25 procent více přenocování z Čech, kvůli pandemii je ovšem srovnatelnější rok 2019 – oproti této zimní sezoně u nás přenocovalo o 16 procent více českých lyžařů,“ dodal Christoph Eisinger.