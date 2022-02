Ukrajina, respektive hanění Ukrajiny, je tradičním tématem prokremelských kanálů posledních osm let od revoluce v Kyjevě. Každé všední odpoledne, ve večerních zprávách a následně v několikahodinových nočních show. Všude na Rusy neúnavně číhají „ukrajinští fašisté“ a výčet toho, co se na Ukrajině stalo nebo by se stát mohlo.