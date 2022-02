Podle bezpečnostního analytika Miroslava Mareše z MU si je nejprve nutné uvědomit, že zcela bezpečné místo dnes už nikde není. „Záleželo by na tom, kdo se do války zapojí a jak masivní bude použití jaderných zbraní. A také na jak dlouho by tam člověk měl být a s jakými zásobami by mohl počítat. Další problém je ten, že pokud na takovém místě bude více lidi, vzniknou konflikty mezi nimi,“ vyjmenoval Mareš možné útrapy.