Rusové údajně použili zakázanou termobarickou bombu. Jak tato ničivá zbraň funguje?

„Nepřítel válčí zbaběle. Na Ochtyrku znovu shodili vakuovou bombu na sklad ropných paliv. Ropnou nádrž to vyhodilo do povětří,“ uvedl podle agentury Unian na sociálních sítích starosta města Pavlo Kuzmenko s tím, že tyto zbraně jsou zakázané ženevskou konvencí. Mezinárodní konvence totiž použití zápalných zbraní zakazují. Kuzmenkovo svědectví však zatím není možné potvrdit z nezávislých zdrojů.

Přestože většinou jsou tyto bomby shozeny z letadla, termobarické hlavice může mít i raketa vystřelená z raketometu TOS-1. A právě ruské TOS-1 Solncepljok byly na Ukrajině dle několika svědectví v médiích viděny. Fungují na šasi tanku T-72 a nemají příliš daleký dostřel.

Zbraň funguje na takovém principu, že první výbuch rozpráší explozivní hmotu, která společně s kyslíkem vytvoří aerosolový (palivový) oblak. Druhá nálož pak v řádu několika sekund mrak zapálí a následuje mohutná exploze. Důsledkem je dle expertů masivní tlaková vlna, teploty ve středu exploze dosahují tisíců stupňů, navíc pak následuje ještě další zpětná tlaková vlna, což zákonitě vede rozsáhlé devastaci.

V uzavřených prostorách pak bomby mají dvojnásobný účinek. Dle příkladů by třeba exploze tří až čtyř kilogramů termobarické výbušniny stačila k naprosté likvidaci rodinného domu. Explozivní oblak navíc většinou přijde do styku přímo se samotným cílem a ukrýt se před výbuchem (třeba i v bunkru) je tedy velmi problematické, prakticky nemožné. V místě, kam bomba dopadne, je tedy šance na přežití takřka nulová. Výbuch prostor zničí i spálí.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3