Slova a slogany roku 2022: Válka, konec covidu, inflace, Zeitenwende, kryptozima i fronta

V každé zemi je perspektiva jiná. Já bych napsal válka, ale té se (případně tomu, že se blíží) zde věnuji od loňského podzimu. A asi ta válka bohužel zůstane klíčovým slovem i další rok. Určitě bych zařadil ceny energií a inflaci, ale trochu mizí z radaru „konec covidu“, který se připomíná málo. Většinu roku už jsme měli bez roušek a bez sociální distance. Pandemie by stála za rekapitulaci: efektivita restrikcí i očkování, víra ve vědu, zákazy, pandemie v době internetu, sítí, elektronického sledování apod. Pak je tu téma odolnosti a připravenosti na pandemie příští. Ale kdo by o tom ještě chtěl číst? Každý je rád, že je to pryč.