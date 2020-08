Maďarsko od 1. září zavře pro cizince své hranice. Zatím na jeden měsíc

Od 1. září Maďarsko na jeden měsíc zavře pro všechny cizince své hranice. Maďarští občané vracející se ze zahraničí budou muset na 14 do karantény, nebo do 48 hodin musí předložit dva negativní testy na covid. Podle agentury Reuters to v pátek oznámil premiér Viktor Orbán.

Výjimkou pro vstup cizinců budou podle Reuters vojenské konvoje, humanitární tranzit a obchodní nebo diplomatické cesty. Orbánova vláda k tomuto kroku přistoupila poté, co v Maďarsku ve čtvrtek registrovali 132 nových případů koronaviru, což je rekordní nárůst. Dalším důvodem je skutečnost, že země je na koronavirové mapě stále zelená, zatímco okolní státy jsou červené, tedy jsou na tom hůře. Vedoucí úřadu vlády Gergely Gulyás prohlásil, že v Evropě začala druhá vlna koronavirové epidemie, napsal server Origo.hu. Úřady také budou přísněji kontrolovat nošení roušek.