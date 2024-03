Orbán čelí výzvám k rezignaci, novou krizi vyvolala nahrávka o krytí korupce

„Odstupte,“ křičeli v úterý rozlícení demonstranti, kteří se vydali na pochod od sídla nejvyššího státního zastupitelství k parlamentu. Rezignaci žádali nejen po Orbánovi, ale také po nejvyšším státním zástupci Péteru Poltovi.

Magyar, znalec poměrů uvnitř vedení vládní strany Fidesz, o sobě nyní říká, že se z něj stal whistleblower, tedy člověk upozorňující na protiprávní jednání.

Zveřejnil nahrávku, na které jeho někdejší manželka a bývalá ministryně spravedlnosti Judit Vargová popisuje, jak se jiní vládní činitelé postarali o to, aby ze soudních dokumentů byly odstraněny části týkající se korupčního případu bývalého náměstka na ministerstvu spravedlnosti Pála Völnera.

Ten byl předloni obžalován z toho, že přijímal úplatky od šéfa soudních exekutorů Györgye Schadla. Prokuratura pro oba navrhuje vězení. Völner i Schadl vinu popírají.

Státní zastupitelství v Budapešti uvedlo, že bude nahrávku, která podle Magyara vznikla loni v lednu, zkoumat a že bude shromažďovat další důkazy.

Týral mě, tvrdí Magyarova exmanželka

Agentura AP napsala, že jde o další ze série událostí, které otřásají dominantní pozicí maďarského premiéra. Země před časem zažila dlouho nevídané protesty poté, co vyšlo najevo, že tehdejší prezidentka Katalin Nováková udělila milost muži kryjícímu pedofilní činy svého nadřízeného v dětském domově.

Tento skandál stál Novákovou funkci a Vargová, která jako ministryně spravedlnosti milost spolupodepsala, po něm odstoupila z čela kandidátky Fideszu do voleb do Evropského parlamentu. Oznámila rovněž, že se stáhne z veřejného života.

Vargová v úterý naopak obvinila Magyara, že se na ní během manželství dopouštěl domácího násilí, a tvrdí, že prohlášení, která zazněla na nahrávce, učinila pod nátlakem. „Udělala jsem, co chtěl slyšet, abych se co nejdříve dostala pryč,“ vysvětlila. Magyar to později popřel.

Třiačtyřicetiletý právník Magyar plánuje založit novou politickou stranu ve snaze konkurovat Orbánovi, který je maďarským premiérem od roku 2010.

Magyar protestujícím poděkoval, že přišli v tak hojném počtu, „aby těm u moci řekli, že toho máme dost“.