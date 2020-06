Maďarský cirkus porazil koronavirus, změnil se na safari a vítá první návštěvníky

Szada (Maďarsko) Stejně jako řada dalších maďarských podnikatelů, i József Richter musel kvůli opatřením přijatým v boji s koronavirem uzavřít svůj cirkus. Našel ale způsob, jak zabavit návštěvníky a zachovat přitom bezpečnostní rozestupy, informovala agentura Reuters.

Ve městě Szada, které leží východně od Budapešti, teď mohou lidé v safari parku o rozloze dvou hektarů obdivovat z pohodlí svých aut asi stovku cirkusových zvířat. Jsou mezi nimi velbloudi, sloni, žirafy i zebroidi, kříženci zeber a oslů.



„Dlouho jsem snil o tom, že vytvořím takový park, ale bylo by velmi těžké ho provozovat spolu s cirkusem,“ říká Richter. „Teď jsme museli zavřít na několik měsíců, tak jsem si řekl, že nastal ten pravý čas,“ dodává.

Zvířata znovu v centru pozornosti

„Lidé zůstávají v autech, člověk s člověkem do kontaktu nepřijde,“ říká Richter. „Zvířata jsou krotká a na lidi zvyklá,“ dodává.Návštěvníci už před branami parku nedočkavě čekají, aby si prohlédli zvířata, která jsou podle Richtera zvyklá na lidskou přítomnost i pozornost. Velbloudi se přes okénka do aut natahují pro mrkve. Pro zeleninové pamlsky se sklánění i žirafy a sloni.

Park dává Richterovu Maďarskému národnímu cirkusu naději na finanční přežití. Vstupné pro dospělé na safari je 2000 forintů (156 Kč), pro děti jen 1500 forintů (117 Kč). „Pomáhá nám to přežít. Úspory by mohly dojít... Je to lepší než se spoléhat na charitu nebo prosit o pomoc. A naše návštěvníky dál bavíme,“ říká Richter. „A myslím, že i zvířata si užívají, že dostávají pamlsky a jsou zase v centru pozornosti,“ dodává.

Mezi prvními návštěvníky parku je i sedmiletá Ildikó Nándoriová, která si podle svých slov výlet do parku moc užila. „Bylo to dobré, protože jsme mohli blízko a mohli jsme se dokonce zvířat dotknout,“ říká malá návštěvnice.