Maxwellová není Epstein, tvrdí obhájci. Kvůli strachu z covidu požadují její propuštění na kauci

New York/Praha Ghislaine Maxwellová by měla být podle jejích advokátů propuštěna z vězení v New Yorku na kauci pět milionů dolarů. Zatímco čeká na soud za sexuální zločiny, právníci důvod propuštění argumentují rizikem nákazy koronavirem. Někdejší přítelkyně zesnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina čelí obvinění, že vlákala tři dívky do jejich domu, kde byly pak sexuálně zneužívány. Hrozí jí až 35 let za mřížemi. O udělení kauce rozhodne soud v úterý.

Maxwellové v cele zabavili látkové oblečení, nosí papírový oblek. Úřady se bojí, že spáchá sebevraždu Obhájci Maxwellové tvrdí, že držení v newyorské federální věznici ji vystavuje „vážnému riziku“ nákazy koronavirem. Maxwellová by prý útěk neriskovala a požádali soudce, aby ji z vazby propustili na kauci ve výši 5 milionů dolarů podepsanou šesti jejími spolupracovníky a krytím majetkem v hodnotě 3,75 milionů dolarů ve Velké Británii. Informoval o tom server BBC.

Za navrhovaných podmínek kauce by Ghislaine Maxwellová odevzdala své pasy z USA, Francie či Velké Británie a stáhla se do nemovitosti v New Yorku s elektronickým monitoringem pomocí GPS.

V USA zatkli Epsteinovu dlouholetou partnerku Maxwellovou. Je obviněná z podílu na sexuálních zločinech „Paní Maxwellová není Jeffrey Epstein. Nebyla s ním v kontaktu více než deset let před jeho smrtí,“ dodali obhájci. Američtí federální prokurátoři oponují, že hrozí „extrémně vysoké riziko útěku“ a ve vazbě by měla zůstat, protože její bohatství, více cestovních pasů a délka jejího potenciálního trestu znamenají, že existuje riziko, že by uprchnout mohla. O tom, zda jí bude kauce udělena, rozhodne federální soudce na Manhattanu v úterý.

Dcera britského mediálního magnáta Roberta Maxwella se podle obžaloby měla sama v některých případech sexuálního zneužívání přidat. Po předložení dokumentů soudu v New Yorku její právníci řekli, že všechna obvinění rázně odmítá. Pokud však bude obviněna, hrozí jí až 35 let za mřížemi. Zatčena byla 2. července 2020 ve svém sídle v New Hampshire.