Soud zveřejnil obsáhlý spis o Epsteinovi. Zmiňuje Clintona i sexuální styk prince Andrewa s 15letou dívkou

NEW YORK Soudem nově zveřejněný spis potvrzuje a rozšiřuje informace o nelegálních aktivitách zesnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. Ten měl nutit tehdy nezletilou dívku Virginii Guiffreovou k sexuálnímu styku s britským princem Andrewem proto, aby získal proti členovi britské královské rodiny kompromitující materiál. Ve spise se také objevuje jméno někdejšího amerického prezidenta Billa Clintona. Právníci Epsteinovy blízké přítelkyně Ghislaine Maxwellové se zveřejnění dokumentu snažili zabránit.

Dokument, který čítá více než dva tisíce stran, zveřejněný soudem v New Yorku, uvádí, že setkání mezi princem Andrewem a tehdy 15letou Guiffreovou proběhlo na Epsteinově soukromém ostrově Little Saint James na amerických Panenských ostrovech.

Dnes šestatřicetiletá Guiffreová, která je ve spise označena jako Jane Doe #3, měla podle Epsteinových instrukcí „dát princovi cokoliv si bude přát a následně hlásit všechny detaily sexuálního zneužití“ zpátky americkému finančníkovi.

Epstein měl tímto způsobem často „prodávat“ dívky i dalším vlivným lidem „pro svůj byznysový, osobní, politický nebo finanční prospěch“ nebo jako „materiál k pozdějšímu potenciálnímu vydírání“, uvádí dokument.

Zveřejnění spisu podle informací zahraničních médií chtěli ze všech sil zabránit právníci Epsteinovy blízké přítelkyně Ghislaine Maxwellové, která údajně působila i jako jeho dohazovačka. Sama Maxwellová byla začátkem července zatčena právě proto, že podle prokuratury podporovala Epsteinovo zneužívání neplnoletých dívek. Pokud ji soud shledá vinnou, hrozí jí až desítky let za mřížemi.

Maxwellová údajně Guiffreové nařídila, aby pro „prince Andrewa udělala to, co dělává pro Epsteina“. Guiffreová podle spisu vzpomíná, že princ ji zneužil v koupelně a pak v ložnici. Prý se k ní nechoval nijak hrubě, poděkoval jí. „Nemohla jsem uvěřit tomu, že je do toho zapleten i člen královské rodiny,“ vzpomíná. Princ Andrew ji prý zneužil ještě na dvou dalších místech, jednou v Epsteinově rezidenci v New Yorku a jednou v jeho komplexu v Karibiku.

Spis, který je součástí soudního jednání z roku 2015, zároveň popisuje, že se princ Andrew snažil za Epsteina lobbovat a měl mu zařídit u soudu co nejpříznivější výsledek.

Sám Andrew, vévoda z Yorku, lituje toho, že trávil čas s americkým miliardářem Jeffreym Epsteinem, který před svou smrtí čelil obvinění z rozsáhlého sexuálního zneužívání. V rozhovoru s britskou televizí BBC Andrew řekl, že pobyt u Epsteina „nebyl vhodný pro člena královské rodiny“. Zároveň odmítl, že se kdy s Guiffreovou setkal.

Clinton a „ostrov orgií“

Epstein se často pohyboval ve společnosti vlivných osobností, politiků, podnikatelů či jiných světových lídrů. Vedle Andrewa to byli nynější americký republikánský prezident Donald Trump či jeden z jeho demokratických předchůdců Bill Clinton. A právě o něm se nově zveřejněný dokument rovněž zmiňuje.



Jedná se o přepis telefonního rozhovoru mezi Guiffreovou a jejími právními zástupci, v nichž dnes šestatřicetiletá dívka hovoří o vztahu mezi Epsteinem a někdejším americkým prezidentem. Guiffreová se zmiňuje mimo jiné o tom, že Clinton spolu s několika dalšími vlivnými osobnosti letěl Epsteinovým privátním letadlem. Amerického exprezidenta pak dívka dle svých slov viděla i na Epsteinově soukromém ostrově.



„Zeptala jsem se ho (Epsteina), co tam dělá a on mi odpověděl, že mu (Clinton) dluží laskavost,“ stojí v přepisu telefonátu z roku 2011, který je součástí spisu. Podle Guiffreové byla ve stejnou chvíli jako Clinton na ostrově také Maxwellová, dále žena se jménem Emmy a také dvě mladé dívky.

„A všichni jste bydleli v Jeffreyho domě na ostrově? Včetně Billa Clintona?“ ptá se podle záznamu jeden z právníků Guiffreové Jack Scarola. „Přesně tak,“ odpovídá Guiffreová. „Na ostrově měl asi čtyři nebo pět vil, které byly odděleny od hlavního domu, my jsme přespávali v těch vilách,“ dodává.

Guiffreová řekla, že sexuální orgie nebyly na Epsteinově ostrově ničím výjimečným, upozorňuje server Fox News. V předchozích rozhovorech ale uvedla, že nikdy neviděla prezidenta Clintona chovat se nepřístojně. Dokument z dílny Netflixu Jeffrey Epstein: Nechutně bohatý obsahuje svědectví jednoho ze zaměstnanců, kteří pracovali na ostrově, v němž uvádí, že jednou Clintona rovněž viděl, ačkoliv pouze ve společnosti Epsteina a nikoho jiného.

„Tvrzení bylo lživé už poprvé, kdy s ním někdo přišel a není pravdivé ani dnes. Nezáleží na tom, kolikrát se zopakuje,“ uvedla pro New York Post mluvčí exprezidenta Clintona Angel Urenaová v reakci na dokument Netflixu.

Loni kancelář Billa Clintona přišla s prohlášením, podle nějž někdejší prezident cestoval Epsteinovým soukromým letadlem a krátce navštívil jeho byt v New Yorku. Clinton měl ale podle vyjádření doprovod v podobě zaměstnanců prezidentské kanceláře a tajných služeb. Clinton zároveň dodal, že neměl tušení, že se Epstein při soudu na Floridě před lety přiznal k několika sexuálním zločinům.

Epstein byl ve vazbě od 6. července loňského roku, kdy byl zatčen poté, co v soukromém tryskáči přiletěl do Spojených států z Francie. Zadržován byl bez nároku na propuštění na kauci, a to ve věznici, která je podle BBC považována za jednu z nejstřeženějších v USA. Ve stejném zařízení pobýval například někdejší šéf Trumpovy předvolební kampaně Paul Manafort.

Finančník čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Finančník veškerá obvinění odmítal. V srpnu loňského roku však byl nalezen ve své cele na Manhattanu mrtvý, jednalo se o sebevraždu, ke které přispělo i zanedbání povinností ze strany dozorců.