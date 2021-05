Gates prý doufal, že díky Epsteinovi dostane Nobelovu cenu. Prahl po ní, tvrdí bývalý zaměstnanec

New York/Praha Bill Gates údajně doufal, že mu přátelství s finančníkem Jeffreym Epsteinem přinese Nobelovu cenu za mír, ačkoli věděl o Epsteinově problematické reputaci. S odvoláním na nejmenovaného zaměstnance Gatesovy nadace to v sobotu uvedl americký bulvární deník Daily Beast.

„Nobelova cena byla to, po čem Bill prahl nejvíc na světě,” řekl zaměstnanec, který si přál zůstat v anonymitě. Zakladatel Microsoftu a bývalý nejbohatší muž planety se s Epsteinem údajně začal stýkat v roce 2011, tři roky poté, co byl finančník usvědčený z prostituce nezletilých dívek, za což si odpykal 13 měsíců vězení. Zaměstnanci Gatesovy nadace prý již tehdy věděli, že jsou schůzky s finančním magnátem nebezpečné pro Gatesovu reputaci, ale bylo jim řečeno, že jsou součástí manévru pro zisk Nobelovy ceny.



Gates, který se po odchodu z Microsoftu stal zapáleným filantropem, investoval mnoho peněz na vymýcení dětské obrny, a spekulovalo se, že by se díky tomu mohl stát nositelem prestižní Nobelovy ceny míru. „Myslel si, že mu Jeffrey pomůže, protože zná ty správné lidi a ví, kam sáhnout, aby mohl dostat cenu,” cituje Daily Beast zaměstnance, podle kterého již tehdy lidé tušili, že Epstein není čistý.

Norské noviny DNMagasinet také před několika měsíci uvedly, že Epstein v březnu 2013 doprovodil Gatese k tehdejšímu předsedovi Nobelovy komise, Thorbjørnovi Jaglandovi, který pobýval ve Štrasburku. Jagland později potvrdil, že muži přijeli na oficiální setkání spolu.

Epstein v roce 2019 za nejasných okolností spáchal sebevraždu ve vazební věznici, kde byl kvůli novému podezření ze sexuálního zneužívání nezletilých. Gates popírá, že by s finančníkem měl jakékoli obchodní vztahy. Deník The New York Times ovšem nedávno detailně popsal schůzky obou mužů včetně Gatesovy návštěvy Epsteinovy newyorské vily, kde Bill údajně přenocoval.

Gatesův mluvčí tvrzení anonymního zaměstnance popřel. „Nobelova cena by jistě byla velkou poctou, ale není pravda, že by Bill Gates byl oceněním ‚posedlý’ nebo by se jej snažil jakkoli získat,” uvedl pro Daily Beast. Pokud se měl Epstein snažit pro Gatese cenu získat, on ani žádný z jeho spolupracovníků o tom nevěděli a jakoukoli nabídku pomoci od Epsteina by prý odmítli.

Zakladatel Microsoftu je v poslední době v hledáčku médií kvůli rozvodu s manželkou Melindou, se kterou byl ženatý 27 let. Významným podnětem pro rozvod bylo podle médií právě setkávání se zesnulým Epsteinem. Melinda od něj svého muže prý opakovaně odrazovala a s rozvodovými právníky se začala stýkat právě v době, kdy vyšly na povrch detaily ze schůzek obou miliardářů.