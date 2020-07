Pryč s negativní energií. Newyorský podnik se zbavil stolu, kde sedával Epstein a Weinstein

Majitel newyorské restaurace 75 Main, Zach Erdem, spálil ve svém podniku stůl, u nějž sedávali finančník Jeffrey Epstein a bývalý filmový producent Harvey Weinstein. Oba byli obviněni ze sexuálních zločinů, Epstein zemřel ve vazebním vězení, Weinstein byl odsouzen. Erdem je přesvědčen, že stůl, který používali, vydával negativní energii.

„Bylo mi z té špatné energie toho stolu nanic. Vždy, když jsem se na něj podíval, viděl jsem před sebou toho pošahance (Epsteina),“ řekl Erdem v rozhovoru se stanicí CNN. Vyzbrojil se sekerou a kladivem a za volání přihlížejících „Hoř, Epsteine, hoř!“ stůl zapálil.

„Když jsem si vzpomenul na Jeffreyho Epsteina, jak tam sedí, dokázal jsem myslet jen na to, jak ten zatracený stůl spálit a postarat se, aby nic nešpinilo můj podnik. Vzal jsem kladivo a benzín, zapálil jsem to a hodil do odpadků. Bylo mi při tom moc dobře. Teď už na ty chlápky nemusím myslet,“ prohlásil devětatřicetiletý Erdem. A dodal, že lidé, kteří zneužívají ženy, u něj nejsou vítáni.



Epstein byl prý netrpělivý host a vždy požadoval, aby byl usazen k témuž stolu. Jednou zaplatil 1500 dolarů (asi 35 000 korun) za účet lidí, kteří na místě seděli, jen aby je dostal pryč. V rozhovoru s listem The New York Post Erdem řekl, že Epsteina doprovázely „ty nejatraktivnější dívky“. „Měly hezké boty, vypadaly dobře, ale byly opravdu mladé. Věděl jsem, že něco není v pořádku,“ sdělil Erdem.

Podle úřadů Epstein spáchal loni sebevraždu v cele, kde čekal na zahájení procesu, v němž byl obviněn ze zneužívání nezletilých dívek. Weinstein byl letos odsouzen za sexuální násilí k 23 letům vězení.