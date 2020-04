Prokuratura obvinila Weinsteina z dalšího sexuálního zločinu. Údajně napadl ženu hotelu Beverly Hills

Los Angeles Prokuratura v americkém Los Angeles v pátek obvinila bývalého filmového producenta Harveyho Weinsteina z dalšího sexuálního zločinu. Obvinění se týká sexuálního napadení ženy v hotelu v Beverly Hills v květnu 2010, uvedla agentura AP.

Weinstein byl v polovině března uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku z let 2006 a 2013 a odsouzen na 23 let do vězení.

Nové obvinění bylo přidáno k již existujícímu případu, ve kterém Weinstein v Los Angeles čelí dalším obviněním ze sexuálního napadení dvou žen v roce 2013. Mluvčí bývalého filmového producenta nové obvinění zatím nekomentoval.

Osmašedesátiletý Weinstein si odpykává 23letý trest v nápravném zařízení východně od Buffala. Na konci března bylo oznámeno, že měl pozitivní test na koronavirus.

Skandál kolem filmaře stál před více než dvěma lety u zrodu kampaně MeToo. V ní se ženy na celém světě začaly veřejně svěřovat se svými negativními zkušenostmi se sexuálním obtěžováním a násilím. Ze sexuálního nátlaku či znásilnění Weinsteina obvinilo více než 90 žen, většina z těchto případů je ale promlčená. Bývalý producent veškerá obvinění odmítá a trvá na tom, že poměry s ženami udržoval po vzájemném souhlasu.

Weinstein, který byl dříve považován za jednoho z nejmocnějších mužů Hollywoodu, podle poroty sexuálně napadl v roce 2006 asistentku produkce Mimi Haleyiovou a v roce 2013 pak podle verdiktu znásilnil tehdy aspirující herečku Jessicu Mannovou.