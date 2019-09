VIDEO: Měla to být vzpomínka na celý život, říká sestra muže, který se utopil při podmořské žádosti o ruku

DODOMA (TANZÁNIE) Steven Weber (muž, který se utopil během originální podmořské žádosti o ruku) plánoval celou akci delší dobu. A mělo jít o nezapomenutelný zážitek. O příčině jeho smrti, která vedla k utonutí, se ani v úterý stále nic neví. K celé věci se však vyjádřila jeho sestra. „Byla to nádherná lidská bytost,“ řekla webu CNN Mandy Weberová Hoffmanová.

„Steven plánoval zájezd téměř rok, moc se na něj těšili,“ sdělila Weberova sestra. „Věděli jsme, že hodlá Keneshu požádat o ruku. Steven se rozhodl, že tohle by mohla být ta pravá chvíle. Měla to být vzpomínka na celý život. Záleželo mu na tom, aby ji tím opravdu překvapil.“

Během dovolené na tanzanském ostrově Pemba se rodák z Louisiany Weber potopil pod vodu a požádal Keneshu Antoineovou o ruku. Využil toho, že byli ubytováni v podmořské kabině, kde šlo dění ve vodě sledovat zpoza skla. A Kenesha dokonce natočila celou žádost o ruku na mobilní telefon. Nápad se však muži stal osudným.

„Stále nevíme, zda se poranil cestou k hladině, jestli do něčeho třeba nenarazil hlavou, nebo zda nedostal infarkt. Zatím opravdu netušíme žádné detaily. Víme jen to, že se utopil,“ sdělila novinářům Mandy. Celá rodina nyní netrpělivě čeká na pitvu, aby se záhada vyřešila.

Antoineové se prý po incidentu nepodařilo kontaktovat nikoho z hotelového areálu. První jí pomohli až okolo proplouvající námořníci, kteří Stevena vytáhli z vody a pokusili se jej neúspěšně resuscitovat. Ředitel romantického resortu později uvedl, že Weberova smrt zasáhla každého až do morku kostí a potvrdil, že místní úřady celou záležitost prošetřují. Mandy popsala momentální stav Keneshy slovy:„je velmi rozrušená a zničená“.

„Jako všichni sourozenci světa, i my se celý život pošťuchovali a hašteřili, ale nikdy jsme nezapomněli umět se společně zasmát. Vždy, když Steven vešel do místnosti, měl na rtech nakažlivý úsměv. Jeho smysl pro humor byl výjimečný,“ vzpomíná na bratra Mandy. Charakterizovala by jej jako nesobeckého, dokonce jako jednoho z nejvíce altruistických lidí, které kdy poznala. „Byl nádhernou duší, která nám bude moc chybět,“ dodala.

Rodina Weberových založila skrze portál GoFundMe sbírku, z níž budou uhrazeny náklady za přesun těla zpět do Spojených států a na následný pohřeb. Požadovaná částka 25 000 dolarů byla v úterý dopoledne již ze tří čtvrtin vybrána.