Slováci nechali své migy v rukách ruských techniků. Byly poškozené, diví se

Slovenské úřady záležitost vyšetřovaly, nebyly však schopné prokázat úmysl. Tamější ministerstvo obrany nicméně „pocítilo v ruské techniky ztrátu důvěry“. Proč?

„Na základě našeho podezření to vyšetřovala i policie. V motorech letadla byly díly, ke kterým se dostali slovenští technici, a pak díly, ke kterým měli přístup pouze ruští technici. Závady se objevily jen v těch částech, kam měli přístup Rusové,“ vysvětlil Naď podle slovenského Denníku N.

Nedávno se slovenská vláda rozhodla předat Ukrajině své stíhačky MiG-29, které slovenská armáda od srpna 2022 nepoužívá. Ukrajinci přijeli na Slovensko týden před odletem, přivezli náhradní díly a letadla si napřed zevrubně prohlédli.

Do loňského roku působili Rusové na slovenské letecké základně ve Sliači, a to mohlo také být ono období, kdy Rusové letouny podle tamního ministerstva obrany zřejmě poškodili.

Nedůvěru ruským specialistům vyjádřil již dříve i bývalý nejvýše postavený slovenský pilot, generálporučík Ľubomír Svoboda. „Převzali jsme po nich motor, který měl vydržet 350 hodin. A nakonec to letělo jen 70 hodin. Co z toho můžeme vyvodit? Možná tam bylo špatné dílenské zpracování, nazvěme to tak. Nevím,“ komentoval v rozhovoru pro Denník N.

Slovensko předalo svoje první stíhačky MiG-29 Ukrajině v březnu. Naď upřesnil, že na Ukrajinu dorazila čtyři letadla. Ukrajinští letci pilotovali stíhačky za asistence slovenského letectva a ukrajinského personálu.

Přesun stíhaček MiG-29 probíhá v rámci širší dohody mezi Ukrajinou a zeměmi Severoatlantické aliance. Migy dodává i Polsko.