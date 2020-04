Miliardářský komplex s vlastním testováním na koronavirus dráždí obyvatele Francouzské riviéry

SAINT TROPEZ/PRAHA Žijí v luxusu a neplatí pro ně pravidla, stěžují si obyvatelé Saint Tropez na místní smetánku žijící v uzavřeném komplexu. Na rozdíl od obyčejných lidí se mohou boháči volně pohybovat a miliardáři mají také možnost nechat se testovat na koronavir. Nedaleko ležící nemocnice přitom nemá dostatek testů.

Pandemii překonáváme každý jinak. Někteří odjeli na chatu, jiní zůstávají ve svých domovech. Ve Francii neměli lidé příliš na výběr, když došlo na uvalení restriktivních opatření.



Obyvatelé museli zůstat ve svých domovech, vycházet směli jen za situace, pokud měli vyplněnou „omluvenku“ od ministerstva vnitra s jasně uvedeným důvodem, proč se nacházejí mimo bydliště. Policie za prvních pár týdnů vydala několik stovek tisíc pokut za porušení zákazu vycházení a jeden muž na severu Francie dokonce putoval za opakované porušování karantény do vězení. Do práce mohli jen lidé pracující v „nezbytných službách“ - tedy zdravotnický personál, zaměstnanci potravin atp.

Zdá se ale, že pravidla neplatí pro všechny. Na jihu Francie v Saint Tropez totiž existuje „miliardářský“ resort. Uzavřený komplex pro ty nejbohatší lidi z celého světa. Jeho obyvatelé se podle deníku Var-Matin mohou volně procházet po pozemcích zabírajících více než 100 hektarů areálu nazvaného Les Parcs. Mezi majiteli domů je například předseda společnosti LVMH Bernard Arnault, majitel pařížského hotelu Ritz Mohamed Al-Fayed či indický ocelářský magnát Laksmi Mittal.

Komplex navštěvují zahradníci a čističi bazénů, a to navzdory tomu, že nejsou pracovníci „nezbytných služeb“. Pokud by se neukázali, nedostali by zaplaceno. A to si v době pandemie nemůže nikdo dovolit.

„Je to jako říct: ‚Mám peníze, tak si mohu dělat, co se mi zlíbí, ať už stát nařizuje cokoliv.‘ Pravidla karantény jsou respektována po celé Provence, tedy kromě Les Parcs,“ uvedla pro deník The Washington Post obyvatelka Saint Tropez Laetitia Leplaideurová.

Testy chybí, miliardáři je mají

Další fakt, který místní obyvatele dráždí, je to, že se uvnitř komplexu nachází lékařské centrum s laboratoří, v níž si podle Var-Matin mohou miliardáři a jejich přátelé nechat udělat test na koronavirus. Za tímto počinem stojí lékař a majitel mnoha klinik a laboratoří na jihu Francie Jean-Louis Oger, který je rovněž předsedou asociace v Les Parcs.

Podle místních je to jen další z příkladů nerovností ve společnosti. Zatímco nemocnice v Saint Tropez jsou zavalené případy nakažených koronavirem a nemocnicím chybí testovací sady, aby mohly určit diagnózu a případně včas izolovat pacienty, miliardáři se testují.

„Není to přece normální, že my nemáme žádné testy, že je pro nás noční můrou nějaký sehnat,“ postěžoval si jeden z lékařů nemocnice Pole de Santé du Golde de Saint Tropez, podle něhož je celý personál situací pobouřen.

Sám Oger, kterého oslovil deník Var-Matin, řekl, že si mají lidé dojít do laboratoře Sainte-Maxime. Když mu reportéři řekli, že nemocnice nemá žádné testy, odpověděl: „To není můj problém.“