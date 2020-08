Ministři EU diskutují, zda uvalit sankce na Lukašenka. V Berlíně sankční listinu neschválí

Berlín Ministři zahraničí zemí Evropské unie na čtvrtečním neformálním zasedání v Berlíně diskutují, zda zařadit běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na sankční seznam. Českým novinářům to v německé metropoli řekl šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

Jasněji by mohlo být ještě ve čtvrtek, nebo v pátek. Ministři nicméně v Berlíně sankční listinu neschválí, neboť jejich jednání je neformální, bude tedy bez závěrů a rozhodnutí.

„Diskutuje se o tom, zda prezidenta Lukašenka na sankční seznam zařadit, či nikoli. Čekáme, že nějaký závěr z toho budeme mít později večer, či zítra ráno,“ řekl Petříček. „Panuje shoda na tom, kdo na seznamu bude,“ uvedl.



„Myslím, a to je i moje pozice, že Lukašenko na seznam patří, otázka je, jestli jej zařadit na seznam v tuto chvíli, či pokud se bude situace dále zhoršovat,“ uvedl český ministr zahraničí na dotaz ČTK, zda by běloruský prezident měl být zařazen na černou listinu. Vysvětlil, že je třeba zvážit, zda by okamžité uvalení sankcí na Lukašenka neohrozilo dialog, o který opozice režim žádá a jehož zahájení Evropská unie podporuje.

Ačkoli jednání ministrů zahraničí v otázce Běloruska ještě neskončilo, podle informací ČTK se počítá se sankcionováním asi 20 osob. A Lukašenko mezi nimi zřejmě nebude. Konečné rozhodnutí ale musí ministři učinit až na řádném zasedání.

Běloruská opozice považuje znovuzvolení Lukašenka do nejvyšší funkce za podvodné a žádá nové prezidentské volby. Násilí režimu proti občanům odsoudila mimo jiné německá kancléřka Angela Merkelová, která Minsk vyzvala, aby zajistil možnost svobodného vyjadřování, a to i formou demonstrací.