VIDEO: Trapas Trumpova právníka. Místo volebního podvodu ‚odkryl‘ Giuliani jenom trik s vlastními vlasy

WASHINGTON/PRAHA Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani, vystupující nyní jako jeden z nejvěrnějších stoupenců Donalda Trumpa, prožil krušnou tiskovou konferenci. Místo jeho spekulací o volebním podvodu novináře zaujaly Giulianiho vlasy. Z těch začala v živém přenosu kvůli pocení stékat černá barva. Není to přitom první bizarní událost, která se v posledních týdnech stala v povolební Americe právě Trumpovu osobnímu právníkovi.

Poté, co hlavní americké televizní stanice a americká tisková agentura Associated Press (AP) prohlásily Joea Bidena za zvoleného 46. prezidenta Spojených států amerických, oznámil aktuální prezident Donald Trump, kterému brzy vyprší volební období, tiskovou konferenci ve Four Seasons Total Landscaping. Ačkoliv si všichni - pravděpodobně včetně Trumpova týmu, který ale chybu nepřiznal - mysleli, že místem konání bude světoznámý řetězec hotelů, nemohli být dál od pravdy. Ve skutečnosti totiž konference proběhla na parkovišti u zahradnického obchodu.

Trumpův osobní právník Rudy Giuliani tak spílal médiím za to, že si dovolila vyhlásit, kdo se stal novým americkým prezidentem, mezi krematoriem a krámkem se sexuáními potřebami. Jen mimochodem, přiřknutí výhry se děje na základě jasných sociologických dat a jedná se o tradici, kterou agentura AP dodržela při každých volbách od roku 1848. Mnozí komentátoři přiřknuli scéně symbolický význam: konec jedné éry.

Donald Trump se ale ještě nevzdal. Na veřejnosti se zjevuje málo, zato na jeho oblíbeném Twitteru pálí příspěvek za příspěvkem, ve kterých osočuje demokraty z toho, že mu ukradli volby. „V Georgii byly objeveny tisíce nezapočtených hlasů. Až dojde řada na mnohem důležitější ověřování podpisů, stát připadne republikánům, a to velmi rychle,“ píše Trump například v jednom z posledních.

Thousands of uncounted votes discovered in Georgia counties. When the much more important signature match takes place, the State will flip Republican, and very quickly. Get it done! @BrianKempGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

A stejně tak se nevzdává ani „Rudy“ Giuliani, celým jménem Rudolph William Louis, který byl mezi lety 1994 a 2001 starostou New Yorku a předtím v 80. letech ústřední postavou boje proti organizovanému zločinu newyorkského podsvětí. Jako státní zástupce zde tehdy úspěšně žaloval pět nejdůležitějších mafiánských rodin.

Po slovní přestřelce u pensylvánského soudu, ve které Rudyho slova o masivním volebním podvodu nedopadla dle britského listu The Guardian na úrodnou půdu (viz níže), se Trumpův právník rozhodl uspořádat tiskovou konferenci v ústředí republikánské strany ve Washingtonu DC. Mnohem větší pozornost, než tvrzení o rozsáhlém podvodu na voličíčch - již vyvrácená, jak píše The New York Times, či dle Guardianu pro změnu „ničím nepodložená“ - však vyvolaly 40 minut od začátku konference kapky jeho potu. Ty se totiž začaly zbarvovat do černé.

Rudy giuliani na tiskové konferenci

Jak se Giuliani potil před novináři, začaly mu po tváři stékat pruhy toho, co vypadalo jako tmavé barvivo na vlasy. Několik manhattanských kadeřníků však pro NYT uvedlo, že to, co kapalo po právníkově tváři, pravděpodobně nebyla barva na vlasy. „Barvivo na vlasy takhle nekape, pokud tedy nebylo zrovna aplikováno,“ uvedl jeden z nich, David Kholdorov. Další z nich, Mirko Vergani, sdělil, že je mnohem pravděpodobnější, že pan Giuliani použil řasenku nebo retušovací tužku, aby se ujistil, že jeho kotlety barevně odpovídají zbytku hlavy.

Donald Trump's personal lawyer Rudy Giuliani appeared to be sweating a dark colour from his temples as he gave a news conference.



Latest news from the US here: https://t.co/zFeaRB4gbw pic.twitter.com/4SDSy8zLtn — SkyNews (@SkyNews) November 19, 2020

Novináři začali okamžitě debatovat o nevšední podívané. Nahrávka z tiskové konference náhle zahrnovala osoby mimo záběr, které se nejprve ptaly: „Myslíš, že nás na streamu slyší?“ a poté začali diskutovat o „Rudyho barvě na vlasy stékající po jeho tváři“.

Zvuková stopa byla ze záznamu posléze odstraněna. Rudy se ovšem nenechal vykolejit a zvednutým hlasem se vrátil k tématu konference: „Já už opravdu nevím, co musí člověk udělat, aby vás probudil, abyste začali dělat svou práci, tedy začali informovat Američany - a to ať se vám to líbí, nebo ne - o věcech, které potřebují vědět!“

Jenže ani žaloby či žádosti o přepočítání hlasů, které již byly uzavřeny, neuspěly. Přepočet hlasů ve státě Georgia potvrdil vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena, jak podle agentury Reuters uvedl v pátek státní tajemník státu Georgia, republikán Brad Raffensperger. Při ručním přepočítávání hlasů se objevilo pouze zhruba 2500 dříve nezapočtených hlasovacích lístků a ačkoliv jich byla většina pro Trumpa, výsledek to nezměnilo.

Ve čtvrtek zas právnický tým prezidenta Trumpa oznámil, že stáhl žalobu zpochybňující regulérnost voleb v části státu Michigan. Učinil tak necelé dva dny poté, co okres Wayne County zahrnující město Detroit potvrdil ohlášený výsledek hlasování.

Ve středu inicioval Trump částečný přepočet hlasů ve státě Wisconsin, který se mu podle předběžného výsledku na rozdíl od roku 2016 v prezidentských volbách nepodařilo získat. Vyžádaná revize výsledků se týká dvou okresů, které zahrnují dvě největší města ve státě, a měla by být hotova s koncem měsíce. Biden zde vyhrál o zhruba 20 tisíc hlasů.

Soud v Pensylvánii začal v úterý projednávat žalobu týmu prezidenta Donalda Trumpa žádající zablokování uzavření výsledků prezidentských voleb v celém státu s odkazem na údajné volební podvody. Trumpa před soudem zastupoval jeho osobní právník Giuliani, na jehož argumenty se ale soudce podle agentury Reuters tvářil poměrně skepticky. Rozhodnutí v kauze však zatím nepadlo.

„V konečném důsledku žádáte tento soud, aby zneplatnil 6,8 milionu hlasů a tím odebral volební právo všem voličům v tomto státu,“ tázal se soudce Matthew Brann Giulianiho. „Můžete mi říct, jak by vůbec bylo možné takový výsledek ospravedlnit?“ Trumpův právník odpověděl, že rozsah jím požadovaných opatření odpovídá rozsahu podvodů, ke kterým podle něj v Pensylvánii došlo.