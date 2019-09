Mládí čeří japonskou politiku. Premiér má nového vyzyvatele, který je proti jaderné energii

TOKIO/PRAHA Japonský premiér Šinzó Abe má nového vyzyvatele. Čerstvý ministr Šindžiró Koizumi má pokrokové názory, narozdíl od Abeho vystupuje proti jaderné energii. V zemi, na niž dopadly dvě atomové bomby a která se děsí nukleární hrozby nejen ze Severní Koreje, je to, zdá se, silný protivník.

Nevyšlo to v roce 2015 ani v roce 2017, letos se ale dočkal. Osmatřicetiletý Šindžiró Koizumi, japonský poslanec za Liberální demokratickou stranu (LDP) premiéra Abeho, se minulý týden stal ministrem životního prostředí, když při obměně kabinetu nahradil Jošiakiho Haradu.

Koizumi studoval politologii na Columbijské univerzitě v New Yorku a poté pracoval v americkém think tanku CSIS (Středisko pro strategická a mezinárodní studia). V dolní komoře japonského parlamentu (Dietu) nahradil před deseti lety svého otce – někdejšího populárního premiéra z let 2001 až 2006 a Abeho předchůdce Džuničiróa Koizumiho. Šindžiró Koizumi reprezentuje už čtvrtou generaci této rodiny v japonském parlamentu.

Koizumi je ale pro japonská média zajímavý i v mnoha dalších ohledech. Za prvé je mladý, což není v japonské politice zcela běžné – je třetím nejmladším japonským ministrem v poválečné historii země. V srpnu se oženil (sňatků v Japonsku ubývá), a to dokonce se starší ženou, 41letou známou televizní moderátorkou francouzsko-japonského původu Christel Takigawovou. Ta je taktéž členkou LDP a zároveň tváří úspěšné kampaně Tokia za konání letních olympijských her v příštím roce. Poté, co oznámili, že čekají začátkem nového roku dítě, Koizumi prohlásil, že by si mohl vzít otcovskou dovolenou. V silně patriarchální japonské společnosti to je vzácný krok, podle mnohých politiků však neslučitelný s vládní funkcí. Koizumi také podpořil návrh, aby si sezdané páry mohly ponechat svá příjmení, což zatím v Japonsku není možné.

Z politického hlediska by se nového ministra životního prostředí měl paradoxně obávat především výše zmiňovaný Abe, který Koizumiho jmenoval a právě dnes oslaví 65. narozeniny. O jeho mladším spolustraníkovi se totiž již delší dobu mluví jako o vycházející hvězdě strany a Abeho potenciálním nástupci, až skončí jeho mandát (předpokládá se, že Abe bude ve funkci do podzimu roku 2021). Už předloni v průzkumu japonské televize NTV a deníku Jomiuri šimbun Koizumi předstihl Abeho i jeho vyzyvatele Šigerua Išibu a stal se nejpopulárnějším kandidátem na lídra LDP a potenciálního premiéra.

Vypustí radioaktivní vodu?

S Abem se navíc neshodují v klíčových otázkách Koizumiho resortu. Šindžiró Koizumi se dosud ve funkci tajemníka pro rekonstrukci oblasti Tóhoku na severovýchodě země, postižené v roce 2011 zemětřesením a vlnou tsunami, zabýval řešením problémů nastalých po poškození jaderné elektrárny Fukušima. A stejně jako jeho otec je – na rozdíl od Abeho – odpůrcem jaderné energie.

„Chtěl bych prostudovat, jak bychom se mohli jaderných elektráren zbavit, ne jak je zachovat. Budeme zatraceni, jestli dovolíme opakování jaderných neštěstí,“ řekl na tiskové konferenci Koizumi po svém jmenování ministrem životního prostředí.

Koizumi také bude nyní rozhodovat o tom, co se stane s více než milionem tun kontaminované radioaktivní vody z Fukušimy, pro jejíž skladování dochází kapacity a o které Koizumiho předchůdce Harada před svou rezignací minulou středu řekl, že ji možná bude nutné vypustit do moře. Za tento výrok už se Koizumi podle veřejnoprávní televize NHK omluvil japonským rybářům, které výrok rozhořčil. Kvůli skladování kontaminované půdy se také sešel s guvernérem fukušimské prefektury.

Tokijský soud ve čtvrtek osvobodil tři bývalé šéfy společnosti TEPCO, která elektrárnu ve Fukušimě provozovala. Manažeři čelili obvinění z nedbalosti s možným následkem smrti kvůli tomu, že údajně zanedbali bezpečnostní opatření pro případ tsunami, a nesli tak spoluvinu na smrti 44 lidí. Soud ale konstatoval, že tsunami je nepředvídatelný jev a muže obžaloby zprostil.

Kvůli úniku radiace bylo evakuováno asi 160 tisíc lidí, mnozí se do svých domovů už nebudou moci nikdy vrátit. I tací ve čtvrtek proti podle nich nespravedlivému rozsudku protestovali. Pro Koizumiho tak řešení následků fukušimské katastrofy nekončí.

Nový japonský ministr životního prostředí se chce také zaměřit na redukci plastového odpadu, což je v zemi, kde vše dostanete několikanásobně zabalené v plastu, opravdová výzva – země je pátým největším producentem plastového odpadu na světě (první je Čína). Koizumi chce rovněž snižovat závislost Japonska na energii získávané ze spalování uhlí s cílem omezit emise skleníkových plynů.

Stíny minulosti

Stejně jako Šinzó Abe a jeho otec má však Šindžiró Koizumi škraloup. Podle japonských médií navštěvuje 15. srpna, na výročí japonské kapitulace, kontroverzní svatyni Jasukuni v Tokiu, kde je vedle 2,5 milionu japonských vojáků padlých v druhé světové válce uctíváno i čtrnáct odsouzených válečných zločinců. Abe kvůli této kontroverzi do svatyně místo sebe posílá květiny či obětní dary. Osobně byl na místě od roku 2012, co je premiérem, jen jednou.

Návštěvy svatyně odsuzují především Korejská republika (Jižní Korea) a Čína, jejichž obyvatele imperialistické Japonsko za války vykořisťovalo a masakrovalo.