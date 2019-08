Mladí novomanželé zemřeli v USA jen pár minut po svatbě. Do jejich auta narazil velký pickup

ORANGE COUNTY (TEXAS) Devatenáctiletý muž a dvacetiletá žena zemřeli pár minut poté, co si v obřadní síni v městě Orange ve státu Texas řekli své „ano“. Jejich auto se totiž hned po obřadu při vyjíždění na hlavní silnici srazilo s velkým pickupem.

„Právě se vzali. Nebyli svoji ani pět minut,“ řekla pro server KFDM matka ženicha Kennia Morganová, která jela se svoji dcerou, tedy sestrou ženicha, v autě hned za novomanžely. „Dívala jsem se, jak moje dítě umírá. Stále mám na sobě krev mého syna, protože jsem se snažila, jak jsem jen mohla, abych oba vyrvala z auta,“ dodala žena.



Novomanželé Harley Joe Morgan a Rhiannon Boudreaux Morganová se na silnici srazili s pickupem, který táhl přívěs s traktorem, když opouštěli parkoviště u budovy soudu, v níž se konala svatba. Oba dva ve svém chevroletu z roku 2004 na místě zemřeli, řidič pickupu značky Ford F-250 zraněn nebyl. Policie incident vyšetřuje.

„Je to scéna, která mě bude pronásledovat po zbytek mého života. Nezapomenu to. Uvidím ten náklaďák, jak narazil do mého dítěte a zabil ho, každou noc mého života, zbytek času, co budu na světě,“ vyjádřila své pocity matka zemřelého pro server KFDM.

Podle slov matky se mladý pár velmi těšil na společný život a měl spoustu snů. Na prosinec plánoval další oslavy svatby, které chtěl spojit s vánočními svátky, těch se ale už bohužel nedočkal.