‚Modlím se, aby byl rozsudek správný,‘ řekl Biden k procesu s Chauvinem

WASHINGTON Americký prezident Joe Biden v úterý řekl, že se modlí za správný rozsudek v procesu s expolicistou Derekem Chauvinem, který čelí obvinění ze zabití a vraždy černocha George Floyda. Informovala o tom agentura Reuters. Spojené státy nyní bedlivě očekávají rozhodnutí poroty, která se v úterý setkala k druhému dni jednání.

Bývalý minneapoliský policista Chauvin byl loni v květnu jedním ze čtyř policistů, kteří byli přivoláni kvůli podezření majitele místní samoobsluhy, že recidivista Floyd zaplatil falešnou bankovkou. Na videu natočeném kolemjdoucím je vidět Chauvin, jak celé minuty klečí na Floydovi, jenž opakuje, že nemůže dýchat. Video bělošského policisty s kolenem na krku Afroameričana vyvolalo globální vlnu protestů proti rasismu.



Chauvin čelí dvěma různě vážným obviněním z vraždy a jednomu ze zabití.

„Poznal jsem Georgeovu rodinu,“ řekl v úterý Biden novinářům a poznamenal, že má na mysli mimo jiné Floydovu dceru a bratra. „Mohu si jen představit, jaký tlak a úzkost pociťují,“ doplnil s tím, že rodině zavolal poté, co se porota odebrala k jednáním. Řekl také, že by se o tom nezmínil, pokud by informaci nezveřejnil člen Floydovy rodiny. „Jsou dobrá rodina, vyzývají k míru a klidu bez ohledu na to, jaky bude verdikt. Modlím se, aby rozsudek byl správný. Z mého pohledu je to zdrcující,“ řekl a dodal, že by se o tom nezmínil, pokud by jej mohla slyšet porota, která během jednání nesmí komunikovat s veřejností.

Floydův bratr Philonise Floyd televizi NBC řekl, že Biden „ví, jaké je ztratit blízkého člena rodiny ... takže nám jen sdělil, že se za nás modlí a doufá že všechno bude v pořádku“.

V roce 1972, krátce po zvolení do Senátu, zahynula při nehodě Bidenova první manželka Neilia Hunterová spolu s malou dcerou. Jejich dva synové Beau a Hunter těžká zranění přežili. Beau v roce 2015 ve svých 46 letech zemřel kvůli nádoru mozku.

Biden Floydovu smrt opakovaně odsoudil, dosud se však k samotnému procesu nevyjadřoval. Představitelé Bílého domu tehdy uvedli, že by nebylo správné, aby se prezident ke kauze vyjadřoval v době, kdy se konají soudní stání. Bílý dům podle zdrojů agentury AP zvažuje reakci na rozsudek, včetně toho, zda by Biden měl promluvit k Američanům ve speciálním projevu. Federální vláda rovněž zvažuje, zda v případě rozhodnutí o Chauvinově nevině nevyšle do Minneapolisu speciálně vycvičené pracovníky ministerstva spravedlnosti, aby se pokusili zklidnit případný hněv místní černošské komunity.

Bidenův komentář k procesu se podle agentury AP pojí s rizikem, jelikož obhajoba mnohdy odvolání zdůvodňuje komentáři veřejných činitelů s tím, že mohly ovlivnit mínění poroty v neprospěch obžalovaného.

Prokurátor v pondělní závěrečné řeči řekl, že Chauvin si musel být vědom, že Floyda zabíjí. Obhajoba naopak uvedla, že se Chauvin řídil výcvikem a snažil se dostat pod kontrolu mnohem silnějšího zatýkaného, který odmítal se strážníky spolupracovat.

Porota se dnes opět setkala poté, co případ v pondělí několik hodin projednávala za zavřenými dveřmi. Na čas rozhodování je ubytována společně v blíže neupřesněném hotelu a soudce její členy vyzval, aby případ posuzovali pouze podle skutečností, které vyslechli v soudní síni, a nesledovali žádné zpravodajství. Bidenovy poznámky by se k nim tak neměly dostat. Kdy porota rozhodne, není jasné. V minulých podobných případech to trvalo několik dní, někdy i týdnů. Pokud by se porota nebyla schopna ohledně Chauvinovy viny dohodnout, bylo by soudní řízení prohlášeno za bezvýsledné a prokuratura by se pak rozhodovala, zda Chauvina znovu obžalovat.