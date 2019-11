Venezuela slaví Vánoce o měsíc dříve kvůli revoltám. Madurovi ale konec izolace zkomplikovala Bolívie

CARACAS Ještě před týdnem venezuelský vůdce Nicolás Maduro jásal z politického posunu kontinentu doleva. Pád jeho politického spojence, bolivijského prezidenta Eva Moralese je ale pro něj citelnou ránou.

Do Venezuely přišly letošní Vánoce již počátkem listopadu. V ulicích se objevily betlémy, nafukovací Santa Clausové, osvětlené stromky a po ulicích hrají koledy. Vánoce totiž „prodloužil“ Nicolás Maduro, který tak v zemi, jež letos zažila revoltu Juana Guidóa, podle svých slov nastolil vánoční klid.



Madurův příkaz zahájit sváteční období již takto s předstihem je snahou nejen ukázat, že je Guaidó poražen, ale rovněž se se svými spolustraníky snaží vyvolat dojem ideologického vítězství v Latinské Americe, míní řada politických analytiků a pozorovatelů.

„Levicový posun v Jižní Americe je pro Madura jistě dobrou zprávou. Mám obavy o bezpečnost Juana Guaidóa. Jeho velký spojenec, Skupina Lima, se může rozpadnout,“ řekl mi Roberto Casanova, profesor historie a ekonomie na caracaské Centrální venezuelské univerzitě. Skupina Lima zahrnuje 13 států regionu a Kanadu a v uplynulých měsících se stala vlivným politickým a ekonomickým blokem v boji proti režimu Nicoláse Madura. Dnes ale jeho nejdůležitější členové jako Argentina, Chile a Brazílie zažívají sociální napětí či přímo otřesy.

„Maduro se tak možná pomalu dostává z mezinárodní izolace a brzy si může troufnout Guaidóa zatknout,“ míní profesor Casanova. Juana Guaidóa nadále uznává jako legitimního vůdce Venezuely přes 50 států světa, především tedy Západu. Maduro ale dnes mezi své spojence může vedle Ruska, Číny a Turecka počítat právě i řadu jihoamerických zemí, jejichž vůdci byli ještě před pár týdny proti němu ostře vyhraněni.

Ještě před několika dny mohl Maduro prohlašovat, že revoluce pokračuje, když se v mnoha státech kontinentu znovu dostali k moci levicově orientovaní lídři. To je hlavně případ Argentiny, kam se vrátili perónisté, kteří se nacházejí ideologicky rovněž na levé straně spektra. A až do minulého víkendu do tohoto scénáře zapadala i Bolívie. Její prezident Evo Morales se nechal zmanipulovanými volbami potvrdit v úřadě.

Nakonec ale pod tlakem armády a policie odstoupil a uprchl ze země do exilu v Mexiku. Odtud slibuje návrat do Bolívie. Nepřekvapuje proto, že Madurovi lidé považují Moralesův pád za dílo Spojených států a „jihoamerických fašistů“.

„Imperialisté se museli pokusit vybalancovat nynější posun Latinské Ameriky doleva,“ měl v tom jasno Diosdao Cabello, druhý muž režimu Nicoláse Madura.

Propaganda jede dál

A Cabello má jasno i v jiné věci: „Bolivariánský vítr vane Jižní Amerikou a smete i vůdce, jakým je Nayib Bukele ze Salvadoru,“ řekl nedávno v pravidelném televizním pořadu. Bukele, jehož Cabello pejorativně označuje za „prezidenta selfie“, je venezuelským socialistům trnem v oku. Bukele totiž zpřetrhal s Madurem veškeré vztahy a vyhostil jeho diplomaty. Venezuelská propaganda ale začala cíleně využívat sociálního napětí v řadě jiných latinskoamerických států. V chaosu se ocitlo Chile, které má přitom v neklidném regionu plném násilí, korupce a drogových válek gangů pověst stabilní prosperující země.

Chile zažívá pouliční demonstrace poté, co prezident Sebastián Piněra chtěl navýšit jízdné. Během masivních protestů již zemřelo nejméně 18 lidí. Piněra od svého plánu nakonec upustil, navíc se zavázal zvýšit daně bohatým a mírně zvednout minimální mzdu. Odvolal rovněž osm ministrů. Nic z toho nepomohlo. Chilané nadále pochodují ulicemi a svádějí krvavé bitky s policií. Programy venezuelské státní televize proto neustále vysílají záběry domorodých obyvatel Chile, kteří v několika případech poškodili či přímo strhli sochy koloniálních dobyvatelů.

Sociální nepokoje může zažít i Brazílie konzervativního prezidenta Jaira Bolsorana. Podle místních médií se za čtyři poslední roky do chudoby propadlo 13,5 % Brazilců, což znamená dramatický obrat sociální mobility. Za socialisty Ignácia Luly přitom tato největší země kontinentu zažívala jiný trend – rozrůstání střední třídy. Kdysi jeden z nejpopulárnějších politiků Jižní Ameriky Lula byl navíc v pátek předčasně propuštěn z vězení, kam byl poslán za korupci. Lula vycházející z vězení po 580 dnech je rovněž vděčným záběrem. „Neoliberální politika je na ústupu. Duch comandanta Cháveze se vrací i do Chile,“ hlásal nedávno moderátor státní televize Venezolana, která je hlásnou troubou režimu.