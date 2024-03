Masakr na koncertě Pikniku. Bylo to jako ohňostroj, stříleli do všech, líčí svědci

Střelba zazněla asi deset minut před koncertem v Krasnogorsku u Moskvy, koncertní síň byla zaplněna asi ze 70 procent. V budově mělo být kolem čtyř tisíc až šesti tisíc lidí. Jakmile začala střelba, v sále vypukla panika. Útočníci stříleli přímo do davu, řekl ruské rozhlasové stanici Kommersant FM očitý svědek Dejv Primov.

„Zbývalo asi deset minut do začátku koncertu a v tom jsme uslyšeli, jak jsem si myslel, odpálení ohňostroje. Někde zleva mimo sál. Byli jsme nahoře na balkonu a viděli jsme, jak davy lidí se začaly hýbat v jakýchsi proudech. Hned jsme si uvědomili, že něco není v pořádku. Lidé začali křičet a v tom do sálu už vběhli jiní lidé a začali střílet, prostě dávky z automatických zbraní. Lidé propadali panice. Začal povyk. Nikdo nevěděl, kam má utíkat. Snažili jsme se nějak koordinovat lidi, aby si všichni lehli na zem a pomalu se plazili vpřed, aby nezůstali na místě,“ vylíčil.

„Když jsem zdvihl hlavu a rozhlédl se, uviděl jsem střílející lidi a dávky z automatu. Měli na sobě nějaké hnědé oblečení, něco jako vesty či maskovací uniformy. Stříleli přímo do davu lidí,“ řekl.

„Nějak jsme se dokázali proplazit až nahoru. Někdo se snažil někde schovat, my jsme se snažili vylomit nějaké dveře do zadních místností, ale nemohli jsme najít žádný východ ven. Prostě jsme ve velkém houfu utíkali, opírali se do dveří, do zdí a běželi dál. Byl cítit kouř. Uvědomovali jsme si, že je nebezpečné tu zůstat. Nakonec v nějaké naprosto temné velké místnosti jsme dokázali vyrazit jedny dveře a odtamtud jsme se dostali na nouzové schodiště, po kterém jsme seběhli dolů. A odtud jsme už vyrazili dveře na ulici a opustili jsme budovu. Všichni se rozběhli na různé strany. Když jsme běželi okolo proskleného rohu budovy, uviděli jsme, že tam lidé také utíkají a rukama tlučou do skla, snaží se najít východ. Když jsme vyběhli na ulici, nad střechou jsme viděli obrovská oblaka dýmu,“ dodal.

Koncertní síň je součástí byznys centra, jehož název média uvádějí jak v anglické verzi Crocus City Hall, tak v ruské verzi Krokus Sity Choll, popřípadě jen Krokus-Sity.

Stříleli do všech

„Hudebníci skupiny Piknik nejsou zraněni. Podařilo se je vyvést včas ze sálu, jakmile začala střelba,“ řekl pro agenturu Interfax ředitel skupiny a dodal, že kapela postrádá jednoho svého technika, který je stále nezvěstný a nejspíš zůstal někde v budově.

Piknik je rocková kapela založena v éře Sovětského svazu v roce 1978. Za tu dobu prošla celou řadou obměn, ale zakládající členové Edmund Škljarskij, Leonid Kirnos a Marat Korčemnyj stále v kapele působí. Právě zmíněné členy potkala v roce 2018 velmi vážná nehoda, kdy jejich minibus cestou na koncert do města Rjazaň havaroval. Celá posádka minibusu utrpěla velmi vážná zranění.

„Seděli jsme v mezipatře, pak jsme slyšeli střelbu, začali jsme se pohybovat dolů, uvědomili jsme si ale, že střílejí i dole. Stříleli ze všech stran, prostě úplně do všech. Leželi jsme, pak jsme si všimli, že lidé nějak utíkali po eskalátoru a začali jsme utíkat taky. Jedna dívka tam ležela, zabitá. Je to strašné, byli velmi dobře připraveni,“ citují ruská média jednoho z očitých svědků střelby.

Další svědkyně uvedla, že stála ve frontě na koncert kapely Piknik ale najednou okolo 20:00 začali lidé vybíhat ven prosklenými dveřmi koncertní haly. „Po mé levici bylo asi 15 lidí. Říkali, že slyšeli výstřely,“ řekla pro media svědkyně, která se představila jako Marina. „Jakmile jsem uslyšela výstřely z automatické pušky, začala jsem utíkat také,“ dodala.

„Nebyla tam žádná kontrola, nebyli tam žádní specialisté a nebyla tam žádná bezpečnost. Rámy zvonili, ale nikdo je nechytil. Čekali jsme přímo u rámu, abychom se dostali do druhého patra,“ svěřil se na internetu další ze svědků. Ten zároveň i matně popsal jednoho z útočníků. „Otočil jsem se a uviděl muže s plnovousem. V té chvíli jsem nic nechápala nastala panika. Byla tam zeď, napravo malý průchod, utíkali jsme doprava a vůbec nevím jak se nám vlastně povedlo se ven dostat,“ zakončuje.

Jedním z prvních kdo vyšel ven z haly byl podle přítomných ruských médií slavný dirigent Michail Golikov, ten vede státní symfonický orchestr Leningradské oblasti a filharmonii pro děti a mládež. Až po úprku z budovy mi došlo, že výstřely jsem slyšel už v sále. Abych byl upřímný, v tu chvíli jsem myslel jen na to jak se dostat do bezpečí. Shromáždilo se nás pár muzikantů a rychle jsme opustili budovu,“ řekl Golikov.