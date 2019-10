Muže ve Skotsku omylem zatkla policie. Myslela si, že před osmi lety zavraždil svou ženu a čtyři děti

Glasgow (Skotsko) Na letišti v Glasgow byl v noci na sobotu zatčen muž, který byl považován za Francouze Xaviera Duponta. Ten je podezřelý, že před osmi lety zavraždil svou manželku a čtyři děti. Podle francouzských médií se však jednalo o omyl a mluvčí policie uvedl, že otisky prstů se neshodují.

Muže zatkla skotská policie poté, co do Glasgow přiletěl v pátek v noci z Paříže. Jejich francouzští kolegové však brzy přišli na to, že se s největší pravděpodobností nejedná o Xaviera Duponta de Ligonnese, po němž pátrají od roku 2011. Média z různých zemí už mezitím stihla informovat o tom, že se skotské policii podařilo chytit právě hledaného francouzského vraha.

Otisky prstů zadrženého se však neshodují s těmi, které patří podezřelému z mnohonásobné vraždy, píše list The Independent.

Rakev jednoho z členů rodiny Xaviera Duponta de Ligonnese.

Rodina de Ligonnese zmizela v dubnu roku 2011. Policie později našla pět těl, ženu a čtyři děti. Všechny oběti byly zastřeleny a pohřbeny před domem v západní části města Nantes. Xavier Dupont de Ligonnes je tak jediným členem rodiny, jehož tělo se nikdy nenašlo a proto se okamžitě stal hlavním podezřelým. Francouzská policie po něm od té doby pátrá.