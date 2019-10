Největší sériový vrah v historii USA? FBI potvrdila 50 vražd ‚malíře obětí‘, potřebuje identifikovat dalších 43

Los Angeles (USA) Američtí vyšetřovatelé z Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) požádali veřejnost o pomoc s identifikací obětí muže, který je podle nich největším zabijákem v kriminální historii Spojených států. Devětasedmdesátiletý Samuel Little se přiznal k vraždě 93 lidí a jeho tvrzení považují kriminalisté za důvěryhodné. Úředně potvrzeno ale bylo jen 50 z nich.

Little měl vraždit po celých Spojených státech v letech 1970 až 2005. Podle vyšetřovatelů byly cílem pachatele zejména „zranitelné ženy a ženy na okraji společnosti“. Některá z těl zůstala neidentifikována a úmrtí nevyšetřena.



FBI dlouho nevěřila, že by Samuel Little opravdu zabil všech 93 lidí. Tento týden jej však prohlásila za „nejaktivnějšího“ sériového vraha a žádá veřejnost o pomoc při identifikaci zbylých 43 obětí.

Little si odpykává doživotní trest v losangeleském vězení. Tváře svých dosud neidentifikovaných obětí nakreslil a jeho výtvory policie zveřejnila. Jde většinou o mladé afroamerické ženy, často prostitutky nebo narkomanky. Většinu žen, které policie dosud neidentifikovala, vrah zabil na jihu USA.

Bývalý boxer Little své oběti nejprve srazil údery, poté je uškrtil. Ne vždy byly přitom viditelné jasné známky toho, že byla daná osoba zabita. Vyšetřovatelé proto doufají, že jeho kresby nyní pomohou zjistit, co byly oběti zač a budou moci být informovány jejich rodiny.

Little byl zatčen v září 2012 v útulku pro bezdomovce v Kentucky a byl vydán do Kalifornie, kde čelil obvinění z drogových deliktů. V září 2014 losangeleská policie na základě vzorku DNA Littlea usvědčila ze tří nevyřešených vražd žen z let 1987 a 1989, za které dostal trojnásobné doživotí. Všechny tři oběti byly zmláceny a uškrceny.