Na Řeky na hranicích létaly slzné granáty. Turecká policie rozdávala migrantům nůžky, aby se prostřihali do Evropy

Atény/Ankara Řecko-turecká hranice u přechodu Kastanies se v pátek ráno opět zahalila do dýmu ze slzných granátů, podle řecké televize Skai mířily z turecké strany hranice na řecké policisty. Informovala o tom agentura DPA. Podle zpravodaje serveru Greek Reporter šlo zřejmě o koordinovaný útok turecké policie, k jehož koordinaci byly využity drony.

Na řecko-turecké hranici se od konce minulého týdne shromáždilo několik desítek tisíc běženců poté, co Ankara oznámila, že už nebrání migrantům v cestě do Evropské unie. Řecko, členská země EU, posílilo ochranu hranic vysláním dalších policistů i vojáků. Ve čtvrtek Turecko oznámilo, že k hranici posílá tisícovku elitních policistů, aby zabránilo návratu migrantů zpět do tureckého vnitrozemí.

Řecká televize Skai v pátek přinesla záběry od hraničního přechodu Kastanies, nichž podle DPA vyplývá, že slzné granáty přilétaly z turecké strany. To potvrdil také korespondent serveru Greek Reporter, podle něhož v pátek ráno při útoku slzným plynem také turecké bezpečnostní síly rozdávaly migrantům nůžky na prostříhání děr v plotu.



Řecko chrání část hranice už několik let plotem s ostnatým drátem, v pátek server Kathimerini napsal, že se Atény chystají plot rozšířit i na další nechráněné oblasti hraniční linie. Velkou část řecko-turecké hranice tvoří řeka Evros.

Kvůli větší migranční vlně posledních dnů posílilo Řecko ochranu také u svých ostrovů v Egejském moři. Deník Kathimerini v pátek napsal, že řecké námořnictvo vydalo zákaz vstupu lodím do teritoriálních vod u ostrovů Lesbos, Chios a Samos, aby „zabránilo ilegálním přechodům hranic“.