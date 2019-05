Nejméně 15 dětí zemřelo při požáru nákupního střediska v Indii, lidé se zachraňovali skokem z nejvyššího patra

Surat (Indie) Nejméně 15 dětí v pátek zahynulo při požáru, který vypukl v komerčním středisku ve městě Surat v indickém státě Gudžarát. Informovala o tom agentura AP. Podle zpravodajského serveru National Herald je obětí více než 19 a několik dalších bylo zraněno. Příčina požáru zatím není známá.

Podle serveru India Today vypukl požár ve třetím a čtvrtém podlaží budovy Taxshila Complex, kde měla 30členná skupina žáků doučování. Někteří z nich se pokusili zachránit skokem z oken hořící budovy. To zachytila i videa, která kolují na Twitteru. (Varování: Video může obsahovat drastické záběry.)



Black Day for #surat , more than 20 ppl died,gov ordered to invitigation



more video in reply.. pic.twitter.com/01iYoZnzaZ