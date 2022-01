‚Nejsme krocani.‘ Turci dávají vale anglickému názvu vlasti, má jim to zlepšit pošramocenou pověst

Až si příště koupíte tričko nebo třeba pánev na smažení vyrobené v Turecku, cedulku „Made in Turkey“ už na nich pravděpodobně nenajdete. Anglický výraz, který kromě státu v Malé Asii označuje i krocana, nahradí jméno Türkiye. Tamní exportéři se tímto krokem mají podílet na „posílení národní značky“.

Z rozhodnutí Erdogana

O změně rozhodl prezident Recep Tayyip Erdogan už na začátku prosince. „Označení ,Türkiye‘ nejlépe reprezentuje a vyjadřuje kulturu, civilizaci a hodnoty tureckého národa,“ píše v oficiálním věstníku. Podle něj by se pojmenování státu tak, jak zní v domácí turečtině, mělo nadále objevovat ve všech druzích zahraničního styku, zejména v korespondenci s mezinárodními institucemi a organizacemi.

Změna by se tedy měla týkat i cestovního ruchu. Na novou značku už „rebrandoval“ například oficiální turecký turistický portál. Z původní adresy GoTurkey.com nyní přesměrovává na nový web GoTurkiye.com. Naopak na anglické verzi stránek národního leteckého dopravce Turkish Airlines se, alespoň prozatím, nadále objevuje původní výraz Turkey.

„Zadejte do Googlu ,Turkey‘ a dostanete změť obrázků Turecka a krocanů. Prolistujte si Cambridgeský slovník a dozvíte se, že ,turkey‘ znamená ,něco, co těžce selhává‘ nebo též ,hlupák‘,“ píše na svém webu státní televize TRT. Těmto nelichotivým souvislostem, které dle webu vznikly „nedopatřením před stovkami let“, chce nyní vláda učinit přítrž.

Dlužno ovšem dodat, že změna se netýká pouze angličtiny. Dle prezidentova výnosu by se výrazem Türkyie mělo nahradit například i německé Türkei či francouzské Turquie. „Byl učiněn důležitý krok k posílení turecké značky,“ okomentoval na Twitteru Erdoganův mluvčí Fahrettin Altun.

Od teď povinně pro všechny

Některé turecké obchodní svazy používají „Made in Türkiye“ už léta. Erdoganovo rozhodnutí pouze rozšiřuje pro mnohé zažitou praxi, připomíná TRT. „Drtivá většina lidí cítí, že pojmenování země místní variantou dává smysl a je v souladu s tím, jak si národ přeje být vnímán,“ podotýká server.

Změna v mezinárodně používaných názvech států není v historii až tak neobvyklá a dochází k ní z nejrůznějších důvodů. Před necelými třemi lety se k podobnému kroku odhodlala nizozemská vláda, když kvůli zjednodušení a zpřesnění „zrušila“ označení Holland jako alternativu k nyní jedině uznávanému Netherlands.

O rok dříve jihoafrické Svazijské království nahradilo anglický výraz Swaziland domorodým Eswatini, aby se vymanilo z koloniální minulosti. Stejně jako to v roce 1935 udělal Írán s tehdy rozšířeným „vnějším“ pojmenováním Persia.

A koneckonců něco podobného, byť z opačného konce, má za sebou i Česko. V roce 2016 byla na půdě OSN oficiálně uvedena kratší varianta k Czech Republic – Czechia.

Turecko vyváží především ovoce, oříšky a další potraviny, textilní a kovové výrobky či automobily a součástky do nich. Největším odbytištěm je pro něj Evropská unie, do níž každoročně doveze zboží za v přepočtu kolem 1,5 bilionu korun. Země je zároveň jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů České republiky mimo EU. Podle dat Českého statistického úřadu dosáhl v roce 2020 import z Turecka do Česka 37,7 miliardy korun.