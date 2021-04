Nejstarší člověk světa? Polský soud hledá nezvěstného, je mu 124 let

Varšava Rozruch v polských médiích způsobila výzva k vyhledání 124letého muže, kterou v celostátním listu Rzeczpospolita nechal zveřejnit soud ve městě Ostrów Wielkopolski v centrální části země. Pokud by se hledaný Józef Dybala okresnímu soudu skutečně přihlásil, byl by to nejstarší člověk na světě, upozornil server Onet.pl.

Háček je v tom, že Dybala, narozený 23. ledna 1897, tedy ještě v době, kdy tato část Polska byla součástí císařského Německa, je nezvěstný už od druhé světové války. Od té doby s ním příbuzní nejsou v žádném kontaktu a nevědí, jaký byl jeho osud.

Ačkoliv celá věc zní dost zvláštně, soud tvrdí, že shodně s procedurami stanovenými zákonem musí splnit všechny formality. Tedy okresní soud vyzval nezvěstného, aby se do tří měsíců přihlásil, jinak jej prohlásí za mrtvého, uvedla zpravodajská stanice Radio Zet. Dybalu, který na počátku války sloužil v řadách polské policie, internovaly sovětské úřady poté, co Rudá armáda obsadila východní část Polska. Rodině poslal poslední vzkaz s datem 23. prosince 1940, a to nejpravděpodobněji z Moskvy. Ačkoliv nejspíše sdílel osud tisíců Poláků, kteří nepřežili sovětské zajetí, úředně dosud nebyl prohlášen za mrtvého. Až nyní se jeho syn rozhodl dotáhnout celou věc do konce a obrátil se na soud, aby otce prohlásil za mrtvého. „Soud se nemůže domýšlet, že daná osoba nežije, ačkoliv si je jist, že naživu by být neměla už vzhledem k dlouhé době, která mezitím uplynula,“ objasnil postup soudu advokát Damian Grzeszczyk. Pokud se do tří měsíců Józef Dybala soudu nepřihlásí, stane se úředně mrtvým.