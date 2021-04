Polsko chce začít očkovat všechny dospělé, do konce srpna vyjde podle plánu vakcína na všechny

Varšava Polsko chce umožnit registraci k očkování proti covidu-19 všem obyvatelům země starším osmnácti let od 10. května. Všichni dospělí by tak mohli být očkováni nejpozději do srpna, možná i dříve, řekl v pondělí premiér Mateusz Morawiecki při otevření nového očkovacího centra. To bude mít větší kapacitu než místa, kde zdravotníci aplikují vakcíny v současné době.

„Doteď jsme se celou dobu této chmurné nákaze bránili. V pondělí jsme čím dál lépe připraveni, dostává se k nám čím dál více vakcín a můžeme využít infrastrukturu pro očkování,“ uvedl premiér v Lehnici (Legnica) nedaleko českých hranic při slavnostním otevření prvního z nových očkovacích center. Postupně se otevřou podobná střediska ve všech polských vojvodstvích. Pokud bude jejich činnost úspěšná, časem by jich mělo v zemi vzniknout 471, píše agentura PAP.

Podle šéfa premiérovy kanceláře a současně vládního zmocněnce pro očkování Michala Dworczyka tato centra umožní denně očkovat nejméně 200 lidí ve městech do 50.000 obyvatel a přinejmenším 500 zájemců o vakcíny ve větších městech. V současné době zdravotníci v Polsku očkují na zhruba 6500 místech. K pondělnímu dni se mohou registrovat obyvatelé starší 53 let.

Zdravotníci v Polsku, kde žije zhruba 38 milionů obyvatel, doposud aplikovali lidem skoro 8,9 milionu dávek vakcín proti covidu-19, přičemž takřka 2,3 milionu Poláků je plně očkováno, píše agentura PAP. Polsko v pondělí oznámilo 7283 nově potvrzených případů koronaviru a 101 úmrtí v souvislosti s covidem-19. Celkem se od vypuknutí pandemie koronavirem v Polsku infikovalo takřka 2,7 milionu lidí, z nichž 62.133 jich zemřelo.