Úplatky nemocnicím i skrývání doma. Někteří Ukrajinci se bojí odvodu do války

Devětatřicetiletý muž z Oděsy na vojenském kontrolním stanovišti před odjezdem na frontu ukazuje komisi lékařskou zprávu dokládající vážné poranění páteře, které jej osvobozuje od vojenské služby a také od zákazu opustit Ukrajinu. „Tahle nemocnice si tuhle diagnózu opravdu oblíbila, co?“ ptá se ho jeden z důstojníků. „Bylo vidět, že přesně vědí, o co jde, a nebylo to poprvé. Ale nemohli s tím nic dělat, tak mávli rukou a pustili mě,“ dodal. Muž, který si přál zůstat v anonymitě, přiznal, že zaplatil úplatek ve výši 5 000 dolarů (110 000 Kč), aby se vyhnul případnému odvodu do ukrajinské armády a vyslání na frontu do boje s ruskými agresory, píše The Guardian.

„Věděl jsem, že bych v žádném případě nemohl sedět v zákopu, a tak jsem vzal své úspory a kontaktoval takzvaného fixera. Každý ví, kde je najít. Zaplatil jsem v hotovosti, poslali mě do nemocnice na magnetickou rezonanci páteře. Tam mi vydali lékařskou zprávu, v níž tvrdili, že mám vážnou vadu páteře, a díky tomu jsem mohl dostat papíry, které mi umožňovaly opustit zemi. Celý proces trval pouhé dva týdny, muži se podařilo Ukrajinu opustit a nyní žije jinde v Evropě.

Předpokládá se, že od února loňského roku, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, opustily zemi nelegálně desítky tisíc Ukrajinců, přičemž mnozí z nich k tomu použili úplatek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý pátek oznámil, že kvůli korupci budou propuštěni šéfové všech oblastních odvodových středisek. „Tento systém by měli řídit lidé, kteří přesně vědí, co je to válka a proč je cynismus a úplatkářství během války vlastizradou,“ řekl ve videoposelství.

Cynismus je všude stejný

Zvláště Oděsa se ukázala jako jedno z míst s obzvláště propracovanými cestami k vyhýbání se odvodům. Tamního šéfa vojenského komisariátu zatkli poté, co se zjistilo, že má na bankovním kontě úspory ve výši pěti milionů dolarů (110 milionů Kč) a honosnou nemovitost ve Španělsku. Z celé Ukrajiny však přicházejí zprávy o dalších zkorumpovaných úřednících ochotných brát úplatky od mužů, kteří se chtějí vyhnout odvodu. Proti odvodovým úředníkům je vedeno více než 100 dalších trestních řízení.

„Cynismus je všude stejný,“ řekl v pátek Zelenskyj. „Je to nezákonné obohacování, legalizace nezákonně získaných prostředků, nezákonné zvýhodňování, nezákonné převádění osob povinných vojenskou službou přes hranice,“ dodal.

Korupční skandál se sice dostal na titulní stránky ukrajinských novin, ale naznačuje ještě znepokojivější vývoj na Ukrajině. V prvních týdnech po invazi zahájené Putinem se statisíce Ukrajinců dobrovolně hlásily do služby na frontě ve jménu vlastenectví, což pomohlo udržet nezávislost země a odrazit počáteční útok. O více než rok později je však již mnoho z těchto prvních rekrutů mrtvých, zraněných nebo prostě vyčerpaných. Armáda nyní potřebuje doplnit své řady a provádět nábor mezi méně ochotnými občany.

Otcové více než tří dětí, osoby se zdravotním postižením nebo Ukrajinci pracující na strategicky důležitých místech jsou z odvodu vyňati, všichni ostatní ale v případě povolání musí do války nastoupit. Posádky mobilizačních důstojníků se pohybují po ulicích a někdy chodí od domu k domu rozdávat povolávací rozkazy. Virální videa ukazují, jak bezpečnostní složky nakládají muže do dodávek, aby je pak převezli do odvodových středisek.

Sedí doma a bojí se ven

Někteří ukrajinští muži říkají, že by se jim nelíbilo, kdyby dostali povolávací rozkaz, ale přijali to jako realitu života ve válčící zemi. Jiní se však tomuto scénáři snaží zoufale vyhnout. Ne každý si ovšem může dovolit zaplatit úplatek. Další zkrátka zůstávají doma. Majitel továrny na východní Ukrajině uvedl, že se někteří dělníci bojí jít do práce kvůli obavám, že by je při ranní cestě zastavili představitelé náborových center. „Potkal jsem muže, který mi řekl, že ho sebrali přímo na ulici a do týdne jeho jednotka začala útočit na vesnici poblíž Bachmutu. Dvakrát ho střelili, jednou do paže a jednou do zad,“ uvedl.

Jedna mladá žena, která si jako většina ostatních přála zůstat v anonymitě, vzpomíná na událost, která se odehrála začátkem léta v jednom z kyjevských nočních klubů. Několik minut po desáté hodině večerní, kdy musí bary a kluby podle zákona v době války zavřít, do podniku vtrhli ozbrojení muži v uniformách a nařídili ženám, aby odešly. Všem mužům pak rozdali povolávací rozkazy. „Můj manžel má důležitou práci pro svou firmu, takže má výjimku, ale kamarád, který za námi byl na návštěvě, ji neměl a byl vyděšený. Vrátil se do svého malého města a od té doby sedí doma a bojí se vyjít ven,“ řekla žena.

Mnozí z Ukrajinců sloužících od začátku války považují vyhýbání se odvodu za zradu. Vedení země přiznalo, že mobilizační proces je těžký, a chce se vyhnout přílišné horlivosti při náboru. Trvá ale na tom, že Ukrajina nemá jinou možnost než pokračovat v odvodech, pokud se její armáda má postavit Rusku, které od začátku války mobilizovalo statisíce mužů.

„Samozřejmě lze těžko očekávat, že se lidé budou k mobilizaci stavět pozitivně,“ přiznal v nedávném rozhovoru v Kyjevě poradce prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. „Nejprve šli ti, kteří měli vnitřní nutkání, kteří byli nejpatriotičtější, ale jsou tam už 17 měsíců a nyní potřebujeme nové síly. Samozřejmě je to děsivé, může to znamenat smrt nebo invaliditu. Je 21. století, člověk dokončil univerzitu, snažil se najít si práci a teď musí vzít zbraň a bránit svou vlast. Ale prezident se snaží mluvit se společností, vysvětlit, co je v sázce,“ uzavřel podle The Guardianu Podoljak.

28. února 2023