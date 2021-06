CDU a CSU vyloučily vyšší daně. Německé křesťanské strany představily volební program

Berlín/Praha Německo se má stát klimaticky neutrální průmyslovou zemí a po miliardových výdajích na boj s pandemií se vrátit k vyrovnanému rozpočtu. Tak by se dalo kostce shrnout hlavní poselství volebního programu, který v pondělí v Berlíně představili němečtí křesťanští demokraté (CDU) spolu se sesterskou bavorskou Křesťansko-sociální unií (CSU).

Jejich předsedové Armin Laschet a Markus Söder tak učinili necelých sto dní před volbami. Němcům slibují modernizaci země. Tvrzení, že „něco nejde“, už nemá být dle šéfa CDU Lascheta přípustné.



Zelená politika bez Zelených

„Spojujeme důslednou ochranu klimatu s ekonomickou sílou a sociálním zabezpečením,“ prohlásil Laschet, který je zemským premiérem v Severním Porýní-Vestfálsku. Je zároveň i hlavním kandidátem CDU a CSU na spolkového kancléře.

V případě, že by strany obhájily volební vítězství z minulých let, měl by tak Laschet velkou šanci, že by se stal nástupcem kancléřky Angely Merkelové, která po 16 letech odejde z politiky.

K ekologické přeměně hospodářství se vyjádřil i předseda CSU, bavorský premiér Markus Söder, když uvedl, že cílem je „zelená politika, ovšem bez Zelených“. Narážel tím na hlavního konkurenta v právě probíhající předvolební kampani.

Podobně jako ostatní strany chtějí i CDU a CSU dosáhnout klimatické neutrality zdražením emisí oxidu uhličitého. Plánují k tomu využít systému obchodování s emisními povolenkami.

Velký prostor včera věnovali Laschet a Söder veřejným rozpočtům zatíženým mnohamiliardovými výdaji během pandemie. Vyloučili ale, že by chtěli po volbách zvyšovat daně. „Hlavně po pandemii by to byla špatná cesta. Vyšší daně by překážely potřebnému růstu hospodářství,“ uvádí se v programu.

Obě strany se také vymezily vůči návrhů Zelených, postkomunistické Levice nebo sociálních demokratů (SPD) zavést nové majetkově daně pro nejbohatší občany, včetně například obnovení dědické daně.



CDU a CSU také slibují odbourání byrokracie. „Stát, který by chtěl regulovat ještě víc, musí ztroskotat,“ prohlásil Laschet.

Střízlivý přístup k běžencům

Na 140 stranách volebního programu se obě křesťanské strany věnují i azylové a migrační politice, která byla klíčovým tématem před posledními volbami v roce 2017. V této souvislosti se zavázaly omezit na německém území pobyt odmítnutých žadatelů o azyl.

Německé celostátní volby se budou konat 26. září. Podle posledních průzkumů zatím vedou v přízni voličů CDU a CSU, které by volilo přes 27 procent Němců. Za nimi by se na druhém místě umístili Zelení s necelými 21 procenty. Na třetí příčce by skončila SPD s 16 procenty.